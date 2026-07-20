Irma Thomas, referente de Salud Mental de Tucumán: "Después de perder hay un mañana y hay que seguir de pie"

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 dejó tristeza y desilusión en millones de personas. Sin embargo, desde la Dirección Provincial de Salud Mental consideran que el verdadero desafío comienza ahora: transformar esa frustración en una oportunidad para fortalecer los vínculos y recordar que el acompañamiento es una herramienta fundamental para afrontar cualquier dificultad.