Irma Thomas, referente de Salud Mental de Tucumán: "Después de perder hay un mañana y hay que seguir de pie"
Resumen para apurados
- Tras perder la final del Mundial 2026, Irma Thomas, referente de Salud Mental de Tucumán, llamó a superar la frustración colectiva fortaleciendo los vínculos y el acompañamiento.
- Los encuentros presenciales durante el torneo actuaron como factores protectores de salud mental. La especialista instó a mantener este hábito para evitar el aislamiento.
- El desafío futuro es enseñar resiliencia ante la pérdida y detectar alertas de desánimo en la rutina, transformando la derrota en aprendizaje y mayor cohesión social.
La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 dejó tristeza y desilusión en millones de personas. Sin embargo, desde la Dirección Provincial de Salud Mental consideran que el verdadero desafío comienza ahora: transformar esa frustración en una oportunidad para fortalecer los vínculos y recordar que el acompañamiento es una herramienta fundamental para afrontar cualquier dificultad.
"Después de perder hay un mañana y hay que seguir de pie", resumióa LA GACETA Irma Thomas, referente provincial del organismo, al reflexionar sobre el impacto emocional que dejó la Copa del Mundo y las enseñanzas que pueden trasladarse a la vida cotidiana.
Según explicó, las últimas semanas estuvieron marcadas por un fenómeno social que trascendió lo deportivo. Familias, amigos y vecinos se reunieron para compartir cada partido, generando espacios de encuentro que, desde la mirada de la salud mental, actuaron como verdaderos factores de protección.
"Hemos logrado reunirnos en familia, como comunidad. Aprendimos sobre el trabajo en equipo, la perseverancia, el esfuerzo y también sobre la importancia de acompañarnos", sostuvo.
Thomas remarcó que, incluso después del subcampeonato, miles de personas salieron a agradecer el recorrido del equipo nacional. Para ella, ese gesto refleja la capacidad de valorar el esfuerzo más allá del resultado.
El valor de no atravesar los momentos difíciles en soledad
Durante el Mundial, explicó la especialista, fue común que nadie quisiera ver los partidos solo. Siempre aparecía un amigo, un familiar o un vecino dispuesto a invitar a compartir la jornada. Ese hábito, considera, no debería perderse.
"Hay que seguir buscando motivos para reunirnos y sostenernos. Si alguien iba a ver solo el partido, lo integraban. Eso tiene que continuar".
Desde la Dirección de Salud Mental observaron que, aunque algunas personas experimentaron ansiedad durante el torneo, el hecho de sentirse acompañadas facilitó que pudieran pedir ayuda cuando lo necesitaron.
Incluso, Thomas reveló un dato significativo: durante este período se registró una disminución importante en algunas problemáticas críticas, como los suicidios, fenómeno que atribuyó a la activación de factores protectores vinculados con la cercanía afectiva.
"El acompañamiento, estar con la familia, con los amigos y sentirse contenido es un factor protector muy importante para los seres humanos", señaló.
Las redes sociales no reemplazan un abrazo
La profesional también hizo una diferenciación entre el contacto virtual y los vínculos presenciales. "Las redes digitales no son lo mismo que los lazos sociales donde hay afectividad, vínculo y presencialidad. Un abrazo o estar físicamente cerca del otro es irreemplazable", explicó.
En ese sentido, sostuvo que la tristeza por la derrota también puede convertirse en una oportunidad para conversar, compartir distintas opiniones y aprender a aceptar que no siempre se gana.
"Ser buenos perdedores también forma parte de la vida. Tenemos que sostenernos entre todos y agradecer a un equipo que volvió a unirnos como argentinos", expresó.
Qué señales deben llamar la atención
Con el regreso de la rutina, Thomas advirtió que algunas personas pueden experimentar un descenso en el ánimo. Por eso recomendó prestar atención a quienes comienzan a aislarse o modifican hábitos cotidianos.
"Si alguien deja de asistir a las reuniones, se aísla, tiene dificultades para dormir o alimentarse, es importante acercarse sin juzgar y ofrecer ayuda", indicó.
En esos casos, recordó que es fundamental consultar a profesionales de la salud mental para recibir orientación adecuada antes de que el malestar se profundice.
Enseñar a los chicos que perder también es parte de la vida
Uno de los aspectos que más preocupó tras la final fue la reacción de muchos niños, que expresaron su tristeza con llantos y frustración. Para Thomas, esa emoción no debe ocultarse ni minimizarse.
"Hay que ayudarlos a entender que a veces ganamos y a veces perdemos. Messi lloró, y eso también enseña que los hombres pueden expresar tristeza", reflexionó.
La especialista consideró que mostrar las emociones constituye un aprendizaje saludable y una herramienta para desarrollar tolerancia a la frustración en una sociedad que muchas veces prioriza únicamente el éxito.
"Tenemos que enseñarles que no toda la vida se gana. También habrá pérdidas y momentos difíciles, pero siempre podremos salir adelante con el acompañamiento de la familia y de nuestros seres queridos."
Para Thomas, esa es, quizás, la enseñanza más importante que deja este Mundial: comprender que el resultado deportivo termina, pero los vínculos construidos durante el camino pueden perdurar mucho más allá del último partido.
"Después de perder hay un mañana. Hay que seguir yendo a la escuela, al trabajo, abrazándonos y acompañándonos. Así como celebramos juntos, también tenemos que aprender a levantarnos juntos", concluyó.