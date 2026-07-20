Argentina y las siete finales antes de la final del Mundial 2026: el ADN del sufrimiento

“La final fue un parto, en serio”, indicó Marcos Rivadeneira, que tenía apenas seis años cuando disfrutó de la primera estrella. En el duelo decisivo contra Países Bajos, Argentina se imponía con un gol de Mario Alberto Kempes. Sin embargo, Dick Nanninga selló el empate a ocho minutos del tiempo reglamentario. En el suplementario, un país entero explotó de alegría con los tantos de Kempes -que terminó siendo el goleador del certamen con seis conquistas- y Daniel Bertoni.