Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida

Antes de que ruede la pelota de la Selección, Daniel Alejandro Córdoba ya tiene lista la radio. En El Cambiado, un pequeño paraje del departamento Pellegrini, ver el Mundial no siempre es tan simple como apretar un botón. Primero escucha el relato, y si Argentina convierte un gol, recién ahí pone en marcha el grupo electrógeno para encender el televisor. Pero si en medio del partido suena el teléfono, el fútbol deja de existir. Se sube a su vehículo y sale. Puede haber una persona con un infarto, una descompensación o un accidente esperando ayuda. En ese rincón del monte santiagueño, las urgencias muchas veces no pueden esperar a una ambulancia.