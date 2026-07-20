Quién es Juan Cruz Sirius, el astrólogo que acertó al recorrido de la Selección en el Mundial y tuvo que pedir disculpas tras la final

El descargo tras la gran final

Y aunque anunció que había una leve ventaja astrológica para Argentina en el partido contra España, también afirmó que no sería un cruce sencillo. Finalmente, y ante el resultado que ya todos conocemos, publicó un descargo recordando sus palabras del inicio del torneo: "Los que leyeron completo mi análisis previo sobre la final sabían que me faltaban configuraciones celestes fundamentales de España, y que con lo que tenía señalé una leve luz a favor de Argentina que erróneamente interpreté que alcanzaría para obtener el título. Pido disculpas por ese error en la interpretación", señaló Sirius. "Nunca fui categórico ni exitista porque sabía que las cosas estaban parejas y se definiría por detalles, tal como indiqué en ese artículo", concluyó.