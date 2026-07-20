Quién es Juan Cruz Sirius, el astrólogo que acertó al recorrido de la Selección en el Mundial y tuvo que pedir disculpas tras la final

Resumen para apurados
- El astrólogo Juan Cruz Sirius se disculpó tras fallar su predicción de la final del Mundial 2026, donde España venció a Argentina, pese a acertar el resto del torneo del equipo.
- Desde 2014, Sirius analiza cartas astrales de Messi, la AFA y Scaloni. En este Mundial previó casi todo el camino, pero admitió que le faltaban datos de España para la final.
- Este episodio refuerza el debate sobre la influencia de la astrología en el fútbol local y la presión del público sobre los pronosticadores en eventos de alta trascendencia.
A veces ni el cosmos puede anticipar los finales amargos, pero la trayectoria de la Selección Argentina estuvo acompañada por los balances en las estrellas. Juan Cruz Sirius fue uno de los personajes que emocionó con sus pronósticos para el equipo nacional y que dieron nueva esperanza al predecir que los partidos se inclinaban para la albiceleste. Así, el astrólogo logró acertar a los minutos claves y las victorias del combinado patrio a lo largo del Mundial 2026, aunque sus vaticinios no alcanzaron para el partido final.
Juan Cruz Sirius es un especialista que se dedica a esta tradición con un enfoque de "rigurosidad", según advierte en el perfil de su propio blog. Desde el 2014 y durante más de una década, el rosarino logró dar en el blanco en más de 150 proyecciones en materia de política nacional, internacional, fútbol, celebridades, tenis y sucesos mundiales, éxitos que recopila y publica periódicamente en su página web.
Antecedentes de predicciones en el ciclo Scaloni
Sentenciando el futuro en misivas cortas de X, Sirius se volvió una fuente más que consultada ante las incertidumbres que plantea el tiempo ulterior. Advirtiendo que se encontrarían tanto aciertos como fallos, su mirada siempre se posicionó en "el sustento astrológico", lo que dio como resultado lecturas creíbles a lo largo del tiempo.
El analista había atinado a través de las cartas astrales no solo los partidos victoriosos de la Copa del Mundo de 2026, sino la gran mayoría de los que sucedieron desde 2014. En 2022 estimó que Argentina sería campeona y en 2018 anticipó su fracaso. Los vaticinios de cada cruce fueron hechos en base a interpretaciones de mapas natales. Para el certamen de 2026 y antes de que la Selección comience a disputar el trofeo, Sirius ya había anunciado que la Argentina "no haría un mal torneo", es decir, "que no nos volveríamos temprano a casa".
ARGENTINA vs SUIZA— Astrologia con rigurosidad (@JuanCruzSirius) July 12, 2026
Los minutos de mayor probabilidad astrolÃ³gica de goles o jugadas claves:
00:07
00:11
00:16
00:22
00:27
00:34
00:45
00:51
Saturno, cÃ³mo anticipÃ© hace dos meses: muchas adversidades.
Sostengo lo dicho: avanza Argentina.
Un recorrido que entusiasmó hasta el final
Así fue como atinó a la mayor parte del recorrido que nos dejó como finalistas: "Mi pronóstico es que haremos una muy buena competencia peleando por la corona: Argentina estará entre los semifinalistas, con buenas posibilidades de estar entre los tres primeros. Hay algunos aspectos de tensión que no me gustan y no me permiten ser más contundente; por eso de llegar a esas instancias tocará analizar detalladamente la cosmobiología del rival, para poder predecir con mayor seguridad al ganador de la Copa, como hice en 2022", advirtió en su blog.
Sirius logró prever los resultados contra Argelia, Jordania, Cabo Verde, el fracaso de Brasil en el Mundial 2026 (predicción que hizo en agosto de 2025), Egipto y Suiza. El astrólogo detalló su metodología para adelantarse al éxito de la Selección a lo largo de la cita máxima: "La proyección fue hecha en base a una interpretación de diferentes esquemas de nacimiento, como la carta debut mundialista de 1930, la de la AFA, la del ciclo Scaloni y la de Messi", explicó. A la vez también advirtió que todos esos adelantos no eran "evidencia", sino "análisis de muchas variables, interpretación y conclusión".
El descargo tras la gran final
Y aunque anunció que había una leve ventaja astrológica para Argentina en el partido contra España, también afirmó que no sería un cruce sencillo. Finalmente, y ante el resultado que ya todos conocemos, publicó un descargo recordando sus palabras del inicio del torneo: "Los que leyeron completo mi análisis previo sobre la final sabían que me faltaban configuraciones celestes fundamentales de España, y que con lo que tenía señalé una leve luz a favor de Argentina que erróneamente interpreté que alcanzaría para obtener el título. Pido disculpas por ese error en la interpretación", señaló Sirius. "Nunca fui categórico ni exitista porque sabía que las cosas estaban parejas y se definiría por detalles, tal como indiqué en ese artículo", concluyó.