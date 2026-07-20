Copa del Mundo

Finalmente el Gobierno no decretará el feriado: cómo será el recibimiento de la Selección en Ezeiza

La delegación llegará esta tarde al país tras la final del Mundial. Habrá un acto protocolar con Granaderos, pero no se realizará un festejo masivo ni estará presente Javier Milei.

FINAL. La Selección mirando a la tribuna después de perder contra España la final del Mundial 2026.
FINAL. La Selección mirando a la tribuna después de perder contra España la final del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina regresa hoy a Ezeiza tras perder la final del Mundial contra España, sin decretarse feriado nacional ni realizarse festejos masivos.
  • Tras el pedido del plantel de evitar festejos masivos por la derrota, el Gobierno canceló la propuesta de feriado nacional y organizó un sobrio acto protocolar en Ezeiza.
  • El sobrio recibimiento evita desbordes en las calles y la exposición política del plantel, que concluirá la actividad oficial en el predio de la AFA antes de su dispersión.
Resumen generado con IA

La selección argentina inició el regreso al país después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Aunque en un primer momento el Gobierno había anunciado la posibilidad de decretar un feriado nacional para recibir al plantel, esa medida finalmente quedó sin efecto y la bienvenida será mucho más sobria de lo que se había previsto.

La delegación aterrizará durante la tarde en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Allí la esperará un recibimiento protocolar organizado por el Gobierno nacional, con la presencia de Granaderos, Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú, en un esquema similar al que suele utilizarse para la llegada de mandatarios extranjeros. Una vez finalizada la ceremonia, el plantel se trasladará al predio de la AFA, donde concluirá la actividad oficial.

Un pedido del plantel

La decisión de no avanzar con un festejo multitudinario surgió luego de conversaciones entre representantes del Gobierno y dirigentes de la AFA. Según trascendió, fueron los propios futbolistas quienes agradecieron la propuesta oficial, pero manifestaron su deseo de evitar una celebración masiva luego de la derrota sufrida en la definición del certamen.

Esa postura también modificó los planes del Ejecutivo. Javier Milei, que en los últimos días había puesto a disposición la Casa Rosada para recibir a la delegación e incluso había anticipado un feriado si se concretaba el festejo, finalmente no participará del operativo de bienvenida. De esta manera, el regreso de la selección argentina estará marcado por un acto institucional en Ezeiza antes de que cada futbolista continúe con su agenda personal.

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