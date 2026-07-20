Finalmente el Gobierno no decretará el feriado: cómo será el recibimiento de la Selección en Ezeiza

Esa postura también modificó los planes del Ejecutivo. Javier Milei, que en los últimos días había puesto a disposición la Casa Rosada para recibir a la delegación e incluso había anticipado un feriado si se concretaba el festejo, finalmente no participará del operativo de bienvenida. De esta manera, el regreso de la selección argentina estará marcado por un acto institucional en Ezeiza antes de que cada futbolista continúe con su agenda personal.