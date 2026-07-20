¿Por qué la Selección Argentina ya está clasificada para el Mundial 2030?

¿Por qué Argentina está clasificada para el Mundial 2030?

Mirando a largo plazo, el panorama de la Selección de cara al Mundial 2030 se presenta con más incógnitas que certezas. Al estar garantizada su participación como coanfitriona de los partidos de inauguración, junto a Uruguay y Paraguay, en un torneo que tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal—, la albiceleste ya tiene su boleto asegurado.