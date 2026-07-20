Mundial 2026

¿Por qué la Selección Argentina ya está clasificada para el Mundial 2030?

La FIFA definió el boleto de seis países para la siguiente Copa del Mundo.

EJE CENTRAL. Julián Álvarez tendrá la chance de tomarse revancha en la próxima Copa del Mundo.
EJE CENTRAL. Julián Álvarez tendrá la chance de tomarse revancha en la próxima Copa del Mundo. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030 por haber sido designada por la FIFA como coanfitriona de los partidos inaugurales de dicho torneo.
  • La Albiceleste compartirá el beneficio con Uruguay y Paraguay, mientras que la organización principal del certamen estará a cargo de España, Marruecos y Portugal.
  • Ante este escenario, la Conmebol analiza reestructurar las Eliminatorias Sudamericanas y crear una Nations League para mantener la competitividad deportiva.
Resumen generado con IA

Con la efervescencia tras el cierre del Mundial 2026 y la incertidumbre sobre los próximos pasos de los jugadores y del cuerpo técnico, lo único concreto es que la Selección Argentina ya se encuentra clasificada para la Copa del Mundo 2030, que todavía no tiene sedes definidas ni la cantidad de equipos que la disputarán.

Mientras los hinchas preparan el recibimiento para el equipo conducido por Lionel Scaloni y en el calendario ya están fijadas las fechas de los próximos dos amistosos por la ventana oficial de la FIFA, el lejano Mundial del 2030 se avizora como una revancha inevitable.

¿Por qué Argentina está clasificada para el Mundial 2030?

Mirando a largo plazo, el panorama de la Selección de cara al Mundial 2030 se presenta con más incógnitas que certezas. Al estar garantizada su participación como coanfitriona de los partidos de inauguración, junto a Uruguay y Paraguay, en un torneo que tendrá como sedes principales a España, Marruecos y Portugal—, la albiceleste ya tiene su boleto asegurado.

Este escenario altera por completo el sentido de las Eliminatorias Sudamericanas tradicionales. Tomando como referencia los cupos otorgados para el Mundial 2026, la Conmebol evalúa reestructurar su calendario de clasificación. Para evitar una competencia que pierda atractivo deportivo, cobra fuerza la posibilidad de implementar un certamen al estilo de la Nations League europea, garantizando así partidos de alto nivel de cara a la Copa América 2028.

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