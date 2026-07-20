Cómo será el Mundial 2030: qué países serán sede, dónde jugará Argentina y por qué será una Copa del Mundo única
El torneo conmemorará los 100 años de la primera Copa del Mundo con un formato inédito: comenzará en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero la mayor parte de la competencia se disputará en España, Portugal y Marruecos.
Resumen para apurados
- La FIFA organizará el Mundial 2030 en seis países de tres continentes por el centenario. Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los partidos de debut de sus selecciones.
- Tras los partidos en Sudamérica, las 48 selecciones se trasladarán a España, Portugal y Marruecos, donde se disputará el resto del certamen utilizando una logística inédita.
- Este torneo marcará un hito por su alcance geográfico y logística, uniendo tres continentes y distribuyendo el impacto económico y de infraestructura en múltiples naciones.
El Mundial 2030 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. A cien años de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, la FIFA organizará un torneo sin precedentes: por primera vez habrá partidos en tres continentes y seis países participarán como anfitriones.
La competencia mantendrá el formato de 48 selecciones estrenado en el Mundial 2026, pero incorporará una distribución geográfica inédita. El certamen comenzará en Sudamérica con una celebración especial por el centenario y luego se trasladará a Europa y África, donde se desarrollará la mayor parte del campeonato.
Cómo estará organizado el Mundial 2030
El torneo contará con 48 selecciones, que disputarán una fase de grupos antes de avanzar a las rondas de eliminación directa, tal como ocurrió en la edición de 2026.
La FIFA todavía debe realizar el sorteo que definirá la composición de los grupos, el calendario completo y la distribución de los partidos entre las distintas sedes. También resta confirmar dónde se jugarán las semifinales y la final.
Qué países serán sede del Mundial 2030
En total habrá seis países anfitriones:
- España
- Portugal
- Marruecos
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
Dónde jugará Argentina en el Mundial 2030
La Selección Argentina disputará su primer partido como local en el estadio Monumental, en Buenos Aires.
Después de ese encuentro, tanto Argentina como su rival viajarán hacia las sedes principales del campeonato para continuar la competencia en Europa y África.
La misma dinámica se aplicará a Uruguay y Paraguay.
En el caso uruguayo, el histórico estadio Centenario de Montevideo será el escenario central de la celebración por el centenario del Mundial, mientras que Paraguay recibirá un encuentro en el estadio Defensores del Chaco.
Cómo se repartirán los partidos
La distribución prevista por la FIFA contempla apenas tres encuentros en Sudamérica:
- Argentina: un partido en el Monumental.
- Uruguay: un partido en el Centenario.
- Paraguay: un partido en el Defensores del Chaco.
Cuáles serán las sedes del Mundial 2030
España será el país con mayor cantidad de estadios: Camp Nou (Barcelona), RCDE Stadium (Barcelona), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu (Madrid), Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilla), Nueva Romareda (Zaragoza), Gran Canaria (Las Palmas), La Rosaleda (Málaga), Riazor (A Coruña), Anoeta (San Sebastián)
Las sedes marroquíes serán: Gran Estadio Hassan II, Gran Estadio Agadir, Gran Estadio Fés, Gran Estadio Marrakech, Príncipe Moulay Abdellah, Gran Estadio de Tánger
Portugal contará con tres estadios: Estadio Da Luz (Lisboa), Estadio José Alvalade (Lisboa), Estadio do Dragão (Oporto)
Un Mundial con seis países y tres continentes
La edición 2030 será la primera Copa del Mundo que unirá tres continentes: América del Sur, Europa y África.
El objetivo de la FIFA es combinar el homenaje al torneo inaugural de 1930 con una organización multinacional que permita distribuir la infraestructura y el impacto económico entre varios países.
Aunque todavía quedan detalles por definir, el Mundial 2030 ya está llamado a convertirse en una de las ediciones más singulares de la historia por su alcance geográfico y por la logística que implicará el traslado de selecciones, cuerpos técnicos y miles de hinchas entre continentes durante el desarrollo del torneo.