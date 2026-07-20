Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Hay tres Mundiales que Carlos María Santillán nunca podrá olvidar. El primero lo siguió desde El Cambiado, cuando en el paraje todavía no había televisión y las noticias viajaban por la radio. El segundo lo encontró trabajando en Buenos Aires, donde terminó celebrando en el Obelisco el título de Diego Maradona. El tercero lo vive otra vez en el lugar donde nació hace 68 años, un rincón del departamento Pellegrini donde la electricidad todavía no llega y ver a la Selección depende muchas veces de un grupo electrógeno.