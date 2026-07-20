¿Fue la final del Mundial 2026 el último capítulo de la "Scaloneta"?

La derrota no la volvió menos cierta. No era una declaración de superioridad. Era la descripción de un recorrido. El de un grupo que aprendió a soportar las críticas, la presión, los triunfos y también los golpes sin perder su identidad. Por eso la duda sobre su continuidad tiene tanto peso. Scaloni no estaría dejando únicamente un cargo. Estaría cerrando una era en la que la Selección recuperó la conexión con su gente, transformó cada concentración en una familia.