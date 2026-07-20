Copa del Mundo

El Mundial dejó su huella en las guardias de Tucumán: más accidentes y un llamado de atención sobre la salud mental

La subdirectora del hospital contó que el mayor pico de atención ocurrió tras el partido ante Inglaterra y remarcó el avance de los programas de asistencia emocional.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hospital Centro de Salud de Tucumán registró tras el Mundial un aumento de heridos por accidentes y agresiones debido a los excesos en los festejos callejeros.
  • El pico de ingresos ocurrió tras el partido ante Inglaterra por choques y peleas bajo efectos del alcohol. Además, crecieron las consultas por crisis de salud mental.
  • Ante este escenario, el Ministerio de Salud provincial reforzó la atención psicológica en guardias y canales virtuales para contener la creciente demanda de asistencia emocional.
Resumen generado con IA

El Mundial dejó emociones, celebraciones y también un impacto en el sistema sanitario de nuestra provincia. Desde el Hospital Centro de Salud realizaron un balance del operativo desplegado durante los últimos días y señalaron que, tras los festejos posteriores a los partidos de la Selección argentina, se registró un aumento de pacientes atendidos por accidentes viales, agresiones físicas y lesiones con armas blancas.

La subdirectora del hospital, Silvia Saravia, explicó a LA GACETA que el episodio de mayor demanda se produjo luego del encuentro ante Inglaterra, cuando la guardia recibió una gran cantidad de personas heridas durante las celebraciones.

El millonario premio que recibirá España por ganar el Mundial y cuánto cobrará Argentina como subcampeona

El millonario premio que recibirá España por ganar el Mundial y cuánto cobrará Argentina como subcampeona

“Después del partido con Inglaterra tuvimos muchos pacientes para atención, por accidentes viales, agresiones físicas y lesiones por arma blanca. En el día de ayer también hubo heridos por accidentes de motos, otros accidentes viales y agresiones, aunque en menor cantidad”, detalló la médica.

Según indicó, durante esa jornada hubo episodios vinculados principalmente a los festejos en la vía pública y al consumo excesivo de alcohol. “Han sido situaciones posteriores a los festejos que se realizaron en la plaza. La mayoría tuvo que ver con un poco de exceso de alcohol y, con tanto movimiento de gente y vehículos, se produjeron estos hechos”, explicó.

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Entre los casos atendidos, Saravia mencionó el ingreso de una mujer en situación de calle que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo y permanece internada con asistencia respiratoria mecánica debido a lesiones en la vía aérea.

Salud mental: más consultas y un trabajo que se fortalece

Más allá de los episodios relacionados con el Mundial, la subdirectora del Centro de Salud puso el foco en otra problemática que viene creciendo dentro del sistema público: las consultas vinculadas a la salud mental.

Saravia aclaró que los casos de autoagresión e intentos de suicidio atendidos en el hospital no estuvieron relacionados directamente con la derrota de Argentina en la final del Mundial. Sin embargo, advirtió que se trata de una situación que viene aumentando en los últimos meses.

“Los pacientes por intento de suicidio o autoagresiones no estaban relacionados con el Mundial, pero nos viene llamando la atención que cada vez se incrementan más estas consultas. Hay muchas alteraciones por depresiones, problemas personales y familiares que llevan a estas situaciones”, señaló.

¿Por qué la Selección Argentina ya está clasificada para el Mundial 2030?

¿Por qué la Selección Argentina ya está clasificada para el Mundial 2030?

En ese sentido, destacó el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud de Tucumán para reforzar la atención en salud mental. “Esto llevó a que nosotros vayamos adaptando y modificando el servicio de emergencia. Ahora contamos durante el día con consulta de psicología dentro de la guardia”, explicó.

Además, recordó que existen otras herramientas de asistencia, como la atención telefónica provincial y las consultas mediante el hospital virtual con profesionales de psicología.

HOSPITAL CENTRO DE SALUD / ARCHIVO HOSPITAL CENTRO DE SALUD / ARCHIVO

La prevención frente a las enfermedades respiratorias

Por otro lado, Saravia realizó un balance del funcionamiento del hospital durante la temporada invernal y destacó el trabajo de prevención mediante la vacunación.

“Tenemos la unidad de febriles funcionando las 24 horas. Las consultas respiratorias están dentro de lo esperado para la época y no hemos tenido un incremento importante”, indicó.

La médica resaltó que la campaña de vacunación permitió reducir complicaciones por gripe y covid. “Estamos viendo los resultados positivos. Hemos tenido pocos casos y los que llegaron fueron leves. La mayoría de las neumonías o cuadros más complejos corresponden a pacientes que no están vacunados o que tienen enfermedades asociadas”, explicó.

También remarcó que el hospital incorporó estrategias para acercar las vacunas a la comunidad, incluso mientras los pacientes esperan ser atendidos. “Las enfermeras recorren las salas de espera, consultan si las personas están vacunadas y, si corresponde, se realiza la aplicación en el momento”, contó.

Finalmente, la subdirectora del Centro de Salud recordó la importancia de aprovechar el acceso gratuito a las vacunas durante todo el año. “Es nuestra mejor herramienta de prevención. La vacuna está disponible los siete días de la semana, los 365 días del año, y estamos viendo los resultados”, concluyó.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Final del Mundial: entradas desde U$S10.000, vuelos agotados y la locura de los argentinos por llegar a Nueva York

Final del Mundial: entradas desde U$S10.000, vuelos agotados y la locura de los argentinos por llegar a Nueva York

Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina

Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina

La increíble historia del tucumano que lleva nueve Mundiales siguiendo a la Selección argentina

La increíble historia del tucumano que lleva nueve Mundiales siguiendo a la Selección argentina

Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno

Cómo sería el recibimiento de la Selección argentina tras la final del Mundial: las opciones que analiza el Gobierno

Animals: el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

"Animals": el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

Más visto en Mundial 2026
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
2

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
3

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
4

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos
6

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Más Noticias
Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

La imagen que conmovió al Mundial: el abrazo entre Messi y Lamine Yamal tras la final

La imagen que conmovió al Mundial: el abrazo entre Messi y Lamine Yamal tras la final

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Comentarios