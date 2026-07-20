El Mundial dejó su huella en las guardias de Tucumán: más accidentes y un llamado de atención sobre la salud mental
Resumen para apurados
- El Hospital Centro de Salud de Tucumán registró tras el Mundial un aumento de heridos por accidentes y agresiones debido a los excesos en los festejos callejeros.
- El pico de ingresos ocurrió tras el partido ante Inglaterra por choques y peleas bajo efectos del alcohol. Además, crecieron las consultas por crisis de salud mental.
- Ante este escenario, el Ministerio de Salud provincial reforzó la atención psicológica en guardias y canales virtuales para contener la creciente demanda de asistencia emocional.
El Mundial dejó emociones, celebraciones y también un impacto en el sistema sanitario de nuestra provincia. Desde el Hospital Centro de Salud realizaron un balance del operativo desplegado durante los últimos días y señalaron que, tras los festejos posteriores a los partidos de la Selección argentina, se registró un aumento de pacientes atendidos por accidentes viales, agresiones físicas y lesiones con armas blancas.
La subdirectora del hospital, Silvia Saravia, explicó a LA GACETA que el episodio de mayor demanda se produjo luego del encuentro ante Inglaterra, cuando la guardia recibió una gran cantidad de personas heridas durante las celebraciones.
“Después del partido con Inglaterra tuvimos muchos pacientes para atención, por accidentes viales, agresiones físicas y lesiones por arma blanca. En el día de ayer también hubo heridos por accidentes de motos, otros accidentes viales y agresiones, aunque en menor cantidad”, detalló la médica.
Según indicó, durante esa jornada hubo episodios vinculados principalmente a los festejos en la vía pública y al consumo excesivo de alcohol. “Han sido situaciones posteriores a los festejos que se realizaron en la plaza. La mayoría tuvo que ver con un poco de exceso de alcohol y, con tanto movimiento de gente y vehículos, se produjeron estos hechos”, explicó.
Entre los casos atendidos, Saravia mencionó el ingreso de una mujer en situación de calle que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo y permanece internada con asistencia respiratoria mecánica debido a lesiones en la vía aérea.
Salud mental: más consultas y un trabajo que se fortalece
Más allá de los episodios relacionados con el Mundial, la subdirectora del Centro de Salud puso el foco en otra problemática que viene creciendo dentro del sistema público: las consultas vinculadas a la salud mental.
Saravia aclaró que los casos de autoagresión e intentos de suicidio atendidos en el hospital no estuvieron relacionados directamente con la derrota de Argentina en la final del Mundial. Sin embargo, advirtió que se trata de una situación que viene aumentando en los últimos meses.
“Los pacientes por intento de suicidio o autoagresiones no estaban relacionados con el Mundial, pero nos viene llamando la atención que cada vez se incrementan más estas consultas. Hay muchas alteraciones por depresiones, problemas personales y familiares que llevan a estas situaciones”, señaló.
En ese sentido, destacó el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Salud de Tucumán para reforzar la atención en salud mental. “Esto llevó a que nosotros vayamos adaptando y modificando el servicio de emergencia. Ahora contamos durante el día con consulta de psicología dentro de la guardia”, explicó.
Además, recordó que existen otras herramientas de asistencia, como la atención telefónica provincial y las consultas mediante el hospital virtual con profesionales de psicología.
La prevención frente a las enfermedades respiratorias
Por otro lado, Saravia realizó un balance del funcionamiento del hospital durante la temporada invernal y destacó el trabajo de prevención mediante la vacunación.
“Tenemos la unidad de febriles funcionando las 24 horas. Las consultas respiratorias están dentro de lo esperado para la época y no hemos tenido un incremento importante”, indicó.
La médica resaltó que la campaña de vacunación permitió reducir complicaciones por gripe y covid. “Estamos viendo los resultados positivos. Hemos tenido pocos casos y los que llegaron fueron leves. La mayoría de las neumonías o cuadros más complejos corresponden a pacientes que no están vacunados o que tienen enfermedades asociadas”, explicó.
También remarcó que el hospital incorporó estrategias para acercar las vacunas a la comunidad, incluso mientras los pacientes esperan ser atendidos. “Las enfermeras recorren las salas de espera, consultan si las personas están vacunadas y, si corresponde, se realiza la aplicación en el momento”, contó.
Finalmente, la subdirectora del Centro de Salud recordó la importancia de aprovechar el acceso gratuito a las vacunas durante todo el año. “Es nuestra mejor herramienta de prevención. La vacuna está disponible los siete días de la semana, los 365 días del año, y estamos viendo los resultados”, concluyó.