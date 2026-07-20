El Mundial dejó su huella en las guardias de Tucumán: más accidentes y un llamado de atención sobre la salud mental

Según indicó, durante esa jornada hubo episodios vinculados principalmente a los festejos en la vía pública y al consumo excesivo de alcohol. “Han sido situaciones posteriores a los festejos que se realizaron en la plaza. La mayoría tuvo que ver con un poco de exceso de alcohol y, con tanto movimiento de gente y vehículos, se produjeron estos hechos”, explicó.