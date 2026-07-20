Por qué Lionel Messi no regresa al país con la Selección argentina tras la final del Mundial

Resumen para apurados
- Lionel Messi no regresó a Argentina tras la final del Mundial; viajó desde Nueva York a Miami junto a Rodrigo De Paul para reincorporarse de inmediato a su club, el Inter Miami.
- El Inter Miami retomará la actividad en la MLS esta semana frente a Chicago Fire, por lo que el club requiere a sus figuras. Otros ocho jugadores tampoco volvieron a Ezeiza.
- Esta decisión expone la exigencia de un calendario futbolístico sin pausa, donde las estrellas deben transicionar de inmediato entre la selección y sus compromisos de liga.
La ausencia de Lionel Messi en el vuelo de regreso de la Selección argentina llamó la atención de los hinchas, pero tiene una explicación deportiva. El capitán no viajó a Ezeiza junto al resto de la delegación porque partió desde Nueva York hacia Miami para reincorporarse a Inter Miami, que reanudará su actividad en la Major League Soccer en los próximos días.
Messi emprendió el viaje junto a Rodrigo De Paul, su compañero tanto en la Selección como en el club estadounidense. Tras disputar el Mundial, ambos tendrán unos días de descanso antes de volver a entrenarse con el equipo de la Florida, que afrontará un nuevo compromiso por la MLS esta misma semana.
El calendario no da respiro
La liga estadounidense ya retomó su calendario mientras se disputaba el Mundial y el próximo partido de Inter Miami está programado para este miércoles frente a Chicago Fire. Por ese motivo, el club espera contar cuanto antes con sus futbolistas, una vez cumplido el período de recuperación tras la Copa del Mundo.
Messi no fue el único que tomó un rumbo diferente al de la delegación. Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso también partieron directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones, mientras el resto del plantel regresó a la Argentina.