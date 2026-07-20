Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera

La bandera argentina está colocada en la entrada de la casa de María Rosa Chávez. Unos metros más adelante, uno de sus bisnietos sostiene una pelota entre las manos. La imagen podría sugerir que ella vive pendiente de cada partido de la Selección, pero ocurre todo lo contrario: casi no mira el Mundial. Su vínculo con el fútbol pasa por otro lado. Prefiere verlo desde una cancha y sueña con que alguno de los chicos de su familia pueda llegar algún día a jugar en un club de Primera.