La FIFA reveló las estadísticas oficiales de la final: el dato que explica por qué Argentina perdió con España

El historial de remates también evidencia el desarrollo del partido. España comenzó a exigir a Emiliano Martínez desde los cuatro minutos con un disparo de Lamine Yamal y fue acumulando situaciones de peligro durante todo el encuentro. Entre los 92 y los 105 minutos llegaron cinco remates más antes del gol decisivo. Finalmente, a los 105 minutos, Ferran Torres recibió un pase filtrado y definió de zurda para convertir una ocasión valuada en 0,69 xG, la oportunidad más clara de toda la final.