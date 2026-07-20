Copa del Mundo

Luis Caputo cruzó a un periodista británico por sus críticas a la Selección argentina: "Mocoso malcriado"

El ministro de Economía le respondió a Pier Morgan, que calificó de "repugnante" la reacción de los jugadores argentinos tras la final del Mundial frente a España.

CRUCE. Luis Caputo respondió con dureza a Piers Morgan luego de que el periodista británico volviera a cuestionar a la selección argentina tras la final del Mundial.
CRUCE. Luis Caputo respondió con dureza a Piers Morgan luego de que el periodista británico volviera a cuestionar a la selección argentina tras la final del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Caputo criticó al periodista Piers Morgan en la red X, tras la final del Mundial, por calificar de repugnante la actitud de los jugadores de la Selección argentina.
  • Morgan tildó al equipo de matones y Caputo le exigió dignidad. Previamente chocaron cuando el británico cuestionó un mensaje sobre Malvinas tras la semifinal ante Inglaterra.
  • El cruce muestra cómo las tensiones deportivas y políticas post-Mundial se trasladan a debates de alto perfil en redes entre funcionarios públicos y la prensa internacional.
Resumen generado con IA

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial volvió a trasladar la discusión a las redes sociales. Esta vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con dureza al periodista británico Piers Morgan, quien cuestionó el comportamiento de los futbolistas argentinos durante los incidentes que se produjeron una vez finalizado el partido frente a España.

Morgan calificó de "repugnante" la actitud de algunos jugadores de la Albiceleste y aseguró que se trató de "un grupo de matones violentos y desagradables". Además, afirmó que nunca había estado "tan feliz de ver perder a un equipo". El mensaje se viralizó rápidamente y generó numerosas respuestas desde la Argentina.

La respuesta de Caputo

El ministro citó la publicación del periodista y no tardó en contestarle. "Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días. Al menos mostrá algo de dignidad y dejá de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase", escribió en su cuenta de X.

Luis Caputo cruzó a un periodista británico por sus críticas a la Selección argentina: Mocoso malcriado

No es la primera vez que ambos protagonizan un cruce. Después de la victoria argentina sobre Inglaterra en las semifinales, Morgan había cuestionado la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" exhibida por los jugadores y lanzó una serie de publicaciones en las que descalificó al equipo y recordó la Guerra de Malvinas. En aquella oportunidad, Caputo también le respondió y lo calificó como "un mediocre y resentido".

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