Luis Caputo cruzó a un periodista británico por sus críticas a la Selección argentina: "Mocoso malcriado"

No es la primera vez que ambos protagonizan un cruce. Después de la victoria argentina sobre Inglaterra en las semifinales, Morgan había cuestionado la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" exhibida por los jugadores y lanzó una serie de publicaciones en las que descalificó al equipo y recordó la Guerra de Malvinas. En aquella oportunidad, Caputo también le respondió y lo calificó como "un mediocre y resentido".