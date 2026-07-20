De celeste y blanco: Matt Damon y su esposa argentina, Luciana Barroso, deslumbraron juntos en la final del Mundial

La productora de cine independiente además llevaba la camiseta titular de la argentina, con las características franjas celestes y blancas verticales y las tres estrellas grabadas en el pecho. Barroso además tenía puestos unos anteojos que cubrían la mayor parte de su rostro. Damon por su parte optó por un look más sobrio con una chomba azul oscuro. Aunque no se vistió de hincha, alentó por la Selección como ya contó en otras ocasiones cuando vivió la victoria de la Argentina contra Inglaterra.