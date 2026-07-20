De celeste y blanco: Matt Damon y su esposa argentina, Luciana Barroso, deslumbraron juntos en la final del Mundial

Resumen para apurados
- Matt Damon y su esposa argentina Luciana Barroso alentaron a la Selección en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, motivados por las raíces salteñas de ella.
- Barroso lució la camiseta y un piluso albiceleste, mientras Damon vistió un look sobrio. La pareja, casada desde 2003, comparte una gran afición por el fútbol argentino.
- La presencia de estas estrellas de Hollywood consolida la proyección internacional de la pasión futbolera argentina y muestra cómo su identidad cultural trasciende fronteras.
Aunque en un palco especial, Luciana Barroso, la esposa de Matt Damon fue un hincha más en el partido final de la Copa Mundial 2026. La pareja dijo "presente" entre las gradas del MetLife Stadium aunque no llevaron trajes en conjunto. Mientras el gran protagonista eligió una chomba más sobria, su esposa sorprendió al ataviarse de la albiceleste para alentar en el último partido de la Selección Argentina en la gran competencia.
Entre los muchos de los famosos que estuvieron presentes en la final del Mundial 2026, Matt Damon y su esposa Luciana Barroso destacaron por ser parte de la hinchada argentina en el gigantesco estadio. Pasados los primeros 45 minutos del partido, las cámaras comenzaron a recorrer el estadio a captar las celebridades presentes, y allí apareció la salteña junto con el gran actor de Hollywood, que fue confundido por algunos comentaristas con otra gran celebridad.
La pasión argentina compartida entre por Matt Damon
“Aquí está Brad Pitt”, advirtió Stu Holden de Fox Sports en el momento en que las cámaras apuntaban a su compañero de reparto en la trilogía de "Ocean's". Pero ese era Matt Damon, quien acompañó a su hincha argentina favorita en la final de la Copa del Mundo, Luciana Barroso. En las cámaras, la salteña lucía un gorro piluso de color celeste con un grabado de “Argentina” en el centro.
La productora de cine independiente además llevaba la camiseta titular de la argentina, con las características franjas celestes y blancas verticales y las tres estrellas grabadas en el pecho. Barroso además tenía puestos unos anteojos que cubrían la mayor parte de su rostro. Damon por su parte optó por un look más sobrio con una chomba azul oscuro. Aunque no se vistió de hincha, alentó por la Selección como ya contó en otras ocasiones cuando vivió la victoria de la Argentina contra Inglaterra.
El fútbol como protagonista en la relación
“El fútbol es muy serio allá. Así que cuando la Selección juega es otro nivel”, resumió su percepción sobre la pasión futbolística argentina Matt Damon en su aparición en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".
A lo largo de los años, el actor de Hollywood acompañó a su esposa en numerosas visitas al país y suele expresar públicamente el cariño que siente por la tierra donde nació Luciana. Así el protagonista de "Good Will Hunting" también acompañó a su esposa durante todo el recorrido de la Selección en el Mundial 2026 y decidieron vivir la final en vivo desde las gradas e inmersos en el sentimiento nacional por el deporte.
Luciana Barroso nació en Salta y vivió gran parte de su juventud en Argentina antes de emigrar a Estados Unidos. En Miami conoció a Matt Damon en 2003, cuando el actor filmaba la comedia "Stuck on you". La historia comenzó de manera inesperada: Damon ingresó al bar donde ella trabajaba como bartender para escapar del asedio de un grupo de fanáticos y allí inició una relación que cambiaría la vida de ambos.