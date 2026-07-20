No se vio en la transmisión: Roberto Ayala golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Mientras España celebraba el título y los jugadores de la selección argentina asimilaban la derrota, el centro del campo de juego se convirtió en escenario de varios cruces entre futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos. En medio de ese clima, un gesto de Roberto Ayala pasó inadvertido para la transmisión oficial.