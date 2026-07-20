Copa del Mundo

No se vio en la transmisión: Roberto Ayala golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

El ayudante de Lionel Scaloni quedó en el centro de la polémica por un cruce con Dani Olmo en medio del tumulto que se produjo después del pitazo final.

TENSIÓN. Roberto Ayala discutió con Dani Olmo tras la final del Mundial y una imagen captó el momento en que lanzó un golpe durante el tumulto.
TENSIÓN. Roberto Ayala discutió con Dani Olmo tras la final del Mundial y una imagen captó el momento en que lanzó un golpe durante el tumulto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Roberto Ayala, ayudante técnico de Argentina, agredió al español Dani Olmo tras perder la final del Mundial 2026, desatando un fuerte cruce en el campo de juego.
  • El incidente, capturado por hinchas y viralizado en redes, ocurrió durante un tumulto generalizado que incluyó a otros jugadores y requirió la intervención de Lionel Scaloni.
  • La polémica agresión podría derivar en sanciones de la FIFA para Ayala, en medio de críticas internacionales por el comportamiento de la delegación argentina tras la derrota.
Resumen generado con IA

La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Mientras España celebraba el título y los jugadores de la selección argentina asimilaban la derrota, el centro del campo de juego se convirtió en escenario de varios cruces entre futbolistas e integrantes de ambos cuerpos técnicos. En medio de ese clima, un gesto de Roberto Ayala pasó inadvertido para la transmisión oficial.

Las imágenes difundidas después del encuentro muestran al ayudante de campo de Lionel Scaloni discutiendo con Dani Olmo. En plena discusión, Ayala lanzó un golpe que impactó en el rostro del futbolista español. La secuencia fue captada desde una de las tribunas y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Un final con mucha tensión

Según puede apreciarse en las imágenes, Olmo no respondió a la agresión y continuó intercambiando palabras con el integrante del cuerpo técnico argentino. Hasta el momento no trascendieron los motivos que originaron el enfrentamiento ni hubo explicaciones oficiales sobre lo sucedido.

En paralelo, otros futbolistas también protagonizaron empujones y discusiones, entre ellos Leandro Paredes y Gavi. El propio Lionel Scaloni intervino para intentar calmar la situación y separar a los protagonistas antes de que el incidente pasara a mayores.

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