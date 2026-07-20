Malvinas, el mensaje que sobrevivió al Mundial y despertó al mundo

Hoy, con la perspectiva que otorga el tiempo y con un campeonato que ya terminó, es posible dimensionar el alcance de ese gesto. Este torneo, más allá de la lógica deportiva, funcionó también como una ventana inmensa por la cual Argentina se mostró ante el mundo. Porque se exhibió una pasión inabarcable, la capacidad de sufrimiento y el modo único de festejar. Estados Unidos, además, fue el escenario donde se terminó de escribir la historia de Lionel Messi y donde una generación demostró que la resiliencia ya es una marca registrada de esta tierra.