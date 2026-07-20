Copa del Mundo

Malvinas, el mensaje que sobrevivió al Mundial y despertó al mundo

Durante esta Copa, los espectadores de distintas nacionalidades fueron interpelados por nuestra memoria histórica.

Malvinas, el mensaje que sobrevivió al Mundial y despertó al mundo
Por Juan Manuel Rovira Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina lució un cartel de 'Las Malvinas son argentinas' tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 en EE.UU. para reafirmar su reclamo soberano.
  • El festejo, transmitido a nivel global, resignificó una herida histórica para los argentinos, despertando la curiosidad de millones de espectadores sobre el reclamo de soberanía.
  • El torneo demostró que el impacto del fútbol trasciende lo deportivo, dejando claro ante el mundo que el reclamo por la soberanía de las Malvinas es una causa nacional firme.
Resumen generado con IA

El fútbol, como vehículo de una causa histórica, logró en este Mundial que una frase grabada en la memoria de todos nosotros despertara la curiosidad de millones en el planeta. Cuando terminó la semifinal contra Inglaterra y Argentina celebró un triunfo que significaba el regreso al partido más importante del certamen, una imagen, que hoy ya conocemos, se filtró en la transmisión global. Era la de una sábana con una frase sencilla; cotidiana para cualquiera de nosotros, pero probablemente enigmática para millones de espectadores en otros continentes. Y decía “Las Malvinas son argentinas”.

Hoy, con la perspectiva que otorga el tiempo y con un campeonato que ya terminó, es posible dimensionar el alcance de ese gesto. Este torneo, más allá de la lógica deportiva, funcionó también como una ventana inmensa por la cual Argentina se mostró ante el mundo. Porque se exhibió una pasión inabarcable, la capacidad de sufrimiento y el modo único de festejar. Estados Unidos, además, fue el escenario donde se terminó de escribir la historia de Lionel Messi y donde una generación demostró que la resiliencia ya es una marca registrada de esta tierra.

Pero entre la épica deportiva, también se mostró una herida. Hay que entender que Las Malvinas no son simplemente una bandera ni una consigna pintada en una tela. Son un componente esencial de la memoria colectiva de todo un país. Representan a quienes fueron y no volvieron, a las familias que esperaron y a los nombres que se honran generación tras generación. Es una causa que, para los argentinos, constituye el núcleo mismo de la identidad.

Es probable que para gran parte del público internacional, aquel gesto ante Inglaterra haya sido interpretado apenas como un fragmento del folclore de los festejos. Sin embargo, durante aquellos segundos en el escenario deportivo más importante del planeta, una audiencia masiva (millones de millones) se vio obligada a interpelarse sobre el significado de esa frase.

El festejo de los jugadores con la bandera de Las Malvinas. El festejo de los jugadores con la bandera de Las Malvinas.

Ese es, en última instancia, uno de los legados más perdurables de un Mundial. Porque los campeonatos no solo se recuerdan por quién levanta la copa, sino por las historias que trascienden el resultado. Y se recuerdan, también, por el peso simbólico de una camiseta y por lo que una imagen es capaz de provocar en la conciencia ajena. 

Aunque la final ante España no se resolvió como se soñaba y la copa quedó en otras manos, el paso del tiempo confirmará que aquel momento frente a Inglaterra fue revelador. Que el mundo miró, el mundo preguntó y, gracias a aquella bandera, el mundo supo que, para la Argentina, la soberanía sobre las Malvinas es un reclamo que no reconoce derrotas deportivas.

Temas Mundial 2026 EspañaInglaterraEstados UnidosMalvinas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Victoria Villarruel tomó distancia del Gobierno por Argentina-Inglaterra: Contra los ingleses, siempre es algo más

Victoria Villarruel tomó distancia del Gobierno por Argentina-Inglaterra: "Contra los ingleses, siempre es algo más"

El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: Lo vamos a mandar a dormir a Messi

El polémico pronóstico de una figura inglesa antes de la semifinal con Argentina: "Lo vamos a mandar a dormir a Messi"

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Los argumentos de Inglaterra para poner a prueba todo lo que Argentina aún no pudo corregir

Los argumentos de Inglaterra para poner a prueba todo lo que Argentina aún no pudo corregir

Más visto en Mundial 2026
La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina
1

La AFA confirmó el horario de llegada de la Selección y advirtió que parte del plantel no regresa a Argentina

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país
2

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Fútbol 1, delincuentes 0: El lapidario ataque de The Telegraph contra la Selección Argentina
3

"Fútbol 1, delincuentes 0": El lapidario ataque de "The Telegraph" contra la Selección Argentina

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?
4

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección
5

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos
6

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Más Noticias
Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

Seguí en vivo el vuelo que trae de regreso a la Selección argentina: a qué hora llegaría a Ezeiza

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

El hiriente posteo de una leyenda de Alemania contra la selección argentina tras la final del Mundial

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

La Selección argentina vuelve al país tras el Mundial: cómo será el operativo, quiénes llegarán y qué pasará con los festejos

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

Mundial 2030: cómo se jugará, cuántos partidos tendrá la Argentina y la duda por las 64 selecciones

El posteo de Chiqui Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

El posteo de "Chiqui" Tapia después de que Scaloni sembrara dudas sobre su futuro en la Selección

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Además de Messi y De Paul, quiénes son los jugadores de la Selección que no vuelven al país

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

¿Cuándo será el feriado nacional para festejar el desempeño de Argentina en el Mundial 2026?

Comentarios