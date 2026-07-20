Esto también es ganar: la derrota que no borra la era más extraordinaria de la selección argentina

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 marcó el final de una etapa irrepetible para la Selección Nacional. Aunque el título quedó en manos del conjunto europeo, el equipo de Lionel Scaloni volvió a competir hasta el último instante, incluso jugando gran parte del alargue con un futbolista menos. El resultado cerró un ciclo que durante ocho años llevó al seleccionado argentino a disputar cinco finales, conquistar cuatro títulos y consolidarse como uno de los equipos más exitosos de la historia del fútbol mundial.