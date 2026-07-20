Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial

La bandera argentina flamea apenas unos metros detrás del cartel que anuncia la llegada a Las Puertas. No hay plaza, ni semáforos, ni comercios. Apenas un puñado de casas desperdigadas entre algarrobos blancos y tuscas. Allí, donde viven solamente tres familias, Juan Carlos Moya decidió que la insignia celeste y blanca fuera la primera imagen que recibiera a cualquiera que llegue al paraje. En tiempos de Mundial, ese pequeño gesto alcanza para recordar que, incluso en los rincones más alejados del país, la Selección se vive como una verdadera fecha patria.