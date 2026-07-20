37 noches, 13 vuelos y 17.000 kilómetros: lo que descubrimos siguiendo a la Selección

A esa altura ya habíamos tomado nota de unas cuantas reglas no escritas sobre Estados Unidos. Que los controles de seguridad en los aeropuertos exigen paciencia (y tolerancia a la sorpresa porque siempre hay una pregunta extra que responder). Que hay que llegar dos horas antes porque antes de subir a un avión todavía queda una larga lista de trámites. Nunca nos vamos a olvidar de un estadounidense con el que conversamos en un bar de Kansas City. Hablábamos de las valijas y de los controles cuando, con ese tono tan característico de las películas, sonrió y dijo: “We don’t like the bags. We don’t like the black bags”. Nos reímos, pero en el fondo había una explicación a tantos controles: el miedo a los atentados atraviesa la vida cotidiana del país.