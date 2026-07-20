Copa del Mundo

Video: el eufórico festejo de un jugador brasileño tras el gol de España en la final del Mundial

Richarlison se regocijó con el tanto decisivo de Ferran Torres en el tiempo suplementario. Su pareja, la modelo Amanda Araujo, filmó la reacción del atacante del Tottenham mientras gritaba frente al televisor y lo subió a sus redes sociales.

FOLCLORE. Richarlison siempre está presente con las cargadas para Argentina, y los hinchas lo toman de punto a la hora de cargar a Brasil.
FOLCLORE. Richarlison siempre está presente con las cargadas para Argentina, y los hinchas lo toman de punto a la hora de cargar a Brasil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Richarlison festejó con euforia el gol de España que consagró campeona a la Roja ante Argentina en la final del Mundial 2026, según un video viralizado en redes sociales.
  • Su pareja filmó la reacción del delantero del Tottenham en su casa. El hecho reaviva la histórica pica con Argentina, donde Richarlison comparte plantel con el Cuti Romero.
  • El video expone las realidades opuestas tras el Mundial 2026: una Argentina subcampeona y un Brasil eliminado en octavos, reavivando el folclore y la rivalidad en redes.
Resumen generado con IA

La histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo en las redes sociales tras la definición del Mundial 2026. Minutos después de que España se coronara campeona del mundo al derrotar a la "Albiceleste" en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres, se viralizó un video que tuvo como protagonista a Richarlison, atacante del Tottenham Hotspur y habitual convocado a la "Canarinha".

El registro, difundido a través de una historia de Instagram por su pareja, la modelo e influencer brasileña Amanda Araujo, mostró al delantero festejando intensamente la caída del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la final del certamen.

Cuerpo al piso, saltos y un mensaje a Ferran Torres

En las imágenes capturadas en el salón de su casa, se observa a Richarlison siguiendo con extrema tensión las alternativas del tiempo extra. Inmediatamente después de la anotación de la "Roja" que definió el campeonato, el futbolista reaccionó tirándose al piso a toda velocidad para luego levantarse de un salto y festejar eufóricamente frente a la pantalla.

Entre las risas de su pareja, el atacante de la "Verdeamarela" cerró su desahogo con una frase dirigida de manera entusiasta al autor de la conquista:

“Muy bien, muchacho”, exclamó Richarlison a los gritos frente al televisor, en un claro mensaje de apoyo a Ferran Torres por el gol que le dio el título a la selección española.

El contexto de la pica: del Maracanazo al vestuario del Tottenham

La reacción del delantero brasileño no pasó desapercibida en el ambiente futbolístico. Richarlison arrastra una historia particular de enfrentamientos y pica con el seleccionado argentino: disputó los 90 minutos de la final de la Copa América 2021 en el Maracaná, donde la "Albiceleste" se impuso 1-0 con el recordado gol de Ángel Di María.

Además, el atacante vive una paradoja a nivel de clubes, ya que en el Tottenham Hotspur comparte plantel y vestuario diariamente con Cristian "Cuti" Romero y, a partir de la próxima temporada, también será compañero del defensor argentino Marcos Senesi.

Caminos opuestos en el Mundial 2026

El video salió a la luz en el marco de un torneo donde ninguno de los dos seleccionados sudamericanos pudo cumplir el objetivo máximo, aunque atravesando realidades profundamente distintas.

Por un lado, Richarlison ni siquiera fue incluido por Carlo Ancelotti en la lista definitiva para la Copa del Mundo, en un certamen donde la "Canarinha" completó una actuación decepcionante al quedar eliminada prematuramente en octavos de final tras caer 2-1 ante Noruega.

Por el otro, el conjunto liderado en cancha por Lionel Messi hilvanó un exigente recorrido en la fase de eliminación directa, superando consecutivamente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, antes de caer agónicamente en la definición frente a España y ver truncado su sueño del bicampeonato mundial.

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