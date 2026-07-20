Video: el eufórico festejo de un jugador brasileño tras el gol de España en la final del Mundial

La histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo en las redes sociales tras la definición del Mundial 2026. Minutos después de que España se coronara campeona del mundo al derrotar a la "Albiceleste" en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres, se viralizó un video que tuvo como protagonista a Richarlison, atacante del Tottenham Hotspur y habitual convocado a la "Canarinha".