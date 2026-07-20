Encuesta: ¿Estás de acuerdo con el feriado nacional para recibir a la Selección Argentina?

Tras obtener el subcampeonato en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei anunció la implementación de un feriado nacional para decretar los festejos oficiales de la Selección. A través de sus redes sociales, el mandatario argumentó que la medida responde al fervor popular que despertó el camino de Argentina hasta la final. No obstante, el día exacto de la jornada no laborable no se fijará de manera unilateral desde el Poder Ejecutivo; por el contrario, la Casa Rosada resolvió que la fecha definitiva será elegida en consenso por los propios integrantes del plantel. LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si estás de acuerdo con la decisión del Gobierno.