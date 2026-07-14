EN VIVO España vence a Francia y se acerca a la final del Mundial

Lo que tenés que saber

Francia y España disputan este martes una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. La Roja llega como campeona de Europa y con un estilo basado en la posesión y el protagonismo ofensivo, mientras que los Bleus buscarán imponer la jerarquía de Mbappé y su potencia en las transiciones. El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio, donde enfrentará a Argentina o Inglaterra. Seguí en vivo la previa, las formaciones, el minuto a minuto, los goles y todas las noticias del partido.