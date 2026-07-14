El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"
Hossam Hassan aclaró el polémico gesto que realizó durante el partido frente a Argentina en el Mundial 2026 y dio su versión del tenso intercambio que mantuvo con el capitán de la Selección.
Resumen para apurados
- Tras el partido del Mundial 2026, el DT de Egipto Hossam Hassan reveló que Lionel Messi terminó llorando por la tensión para aclarar su cruce verbal y desmentir gestos racistas.
- Durante la derrota de Egipto 3-2, Hassan hizo un gesto interpretado como antirracista que aclaró era para el árbitro. Tras esto, Messi lo increpó cerca del banco de suplentes.
- Estas declaraciones reavivan el debate sobre la intensidad del Mundial y exponen la vulnerabilidad de una Argentina que sufrió más de lo esperado para avanzar de ronda.
Una semana después de la eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan decidió dar su versión sobre uno de los episodios más comentados del partido frente a Argentina. El entrenador de los "Faraones" explicó el polémico gesto que realizó durante el encuentro, habló del cruce que mantuvo con Lionel Messi y aseguró que el capitán argentino vivió el partido con una fuerte carga emocional.
Uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió tras la anulación del gol que hubiera significado el 2-0 para Egipto. En medio de las protestas, Hassan apareció frente a las cámaras con los brazos cruzados sobre el pecho, un gesto que muchos interpretaron como una activación del protocolo contra el racismo.
Sin embargo, el técnico desmintió esa versión. "El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo 'no estás siendo justo'", explicó, al aclarar que su reclamo estaba dirigido al árbitro francés François Letexier por entender que varias decisiones perjudicaban a su equipo.
Además, Hassan reveló detalles del intercambio que protagonizó con Messi cerca del banco de suplentes durante uno de los momentos de mayor tensión del encuentro.
"Vino hacia mí y dijo 'why?, why?, why? Y no sé qué más'. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido", relató.
El entrenador incluso aseguró que el capitán argentino terminó muy afectado por el desarrollo del encuentro.
"Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente", afirmó.
Pese a la intensidad del cruce, Hassan sostuvo que decidió no responder para evitar que la situación escalara.
"Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria", explicó.
Más allá de la eliminación sobre la hora por 3-2, el DT destacó el rendimiento de Egipto y consideró que su equipo estuvo muy cerca de dar uno de los grandes golpes del Mundial.
"Egipto era una selección muy dura y los pusimos en aprietos", señaló, al tiempo que insistió en que Argentina sufrió más de lo esperado para avanzar a los cuartos de final.
Las declaraciones fueron respaldadas por su hermano Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico egipcio, quien también cuestionó la actitud del capitán argentino durante el encuentro.
"Vino frío y, viendo que el árbitro estaba haciendo de las suyas, entró queriendo calentar la situación y provocarnos", aseguró.
El partido entre Argentina y Egipto fue uno de los más intensos de la Copa del Mundo y dejó varias polémicas, desde el gol anulado por intervención del VAR hasta los cruces verbales sobre el campo. Ahora, con el Mundial ya en su etapa decisiva, Hossam Hassan volvió sobre aquellos episodios y ofreció una versión que seguramente volverá a generar debate.