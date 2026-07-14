El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Una semana después de la eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan decidió dar su versión sobre uno de los episodios más comentados del partido frente a Argentina. El entrenador de los "Faraones" explicó el polémico gesto que realizó durante el encuentro, habló del cruce que mantuvo con Lionel Messi y aseguró que el capitán argentino vivió el partido con una fuerte carga emocional.