El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó a casa tras la eliminación del Mundial

El torneo de fútbol habrá terminado para la estrella noruega, sin embargo, el goleador es aún protagonista de los videos virales que circulan en internet. Tras sufrir la caída de 2-1 contra Inglaterra el sábado, el "Androide" no se fue con las manos vacías. Del avión bajó con su bolso de diseñador y, en la otra mano, un mapache disecado que sostiene un envase de whisky que adquirió en un reconocido comercio de Estados Unidos.