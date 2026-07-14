Mundial 2026

El insólito souvenir que Erling Haaland se llevó a casa tras la eliminación del Mundial

El delantero no volvió a casa con las manos vacías. Tras la eliminación en el partido contra Inglaterra, se llevó un curioso objeto texano.

Haaland bajó del avión con un insólito souvenir.
Haaland bajó del avión con un insólito souvenir. Reuters
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El delantero noruego Erling Haaland compró un mapache disecado bebiendo whisky por 750 dólares en Dallas tras la eliminación de su selección ante Inglaterra en el Mundial 2026.
  • El futbolista adquirió el adorno en la histórica tienda Wild Bill’s Western Store durante su estadía en Texas, donde anotó siete goles antes de caer en cuartos de final.
  • El llamativo recuerdo se volvió viral en redes sociales, donde Haaland interactúa con sus seguidores para nombrar al animal, consolidando su perfil mediático fuera del fútbol.
Resumen generado con IA

Erling Haaland se despidió de Dallas con siete goles en cinco partidos en su historial y un mapache bebiendo whisky en brazos. El delantero de Noruega, que brilló con su actuación en la Copa Mundial 2026, logró junto a su plantel la clasificación a cuartos de final donde fue vencido por Inglaterra. Al volver a casa, el atacante dejó atrás la amarga derrota y decidió quedarse con un particular recuerdo de la ciudad texana.

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El torneo de fútbol habrá terminado para la estrella noruega, sin embargo, el goleador es aún protagonista de los videos virales que circulan en internet. Tras sufrir la caída de 2-1 contra Inglaterra el sábado, el "Androide" no se fue con las manos vacías. Del avión bajó con su bolso de diseñador y, en la otra mano, un mapache disecado que sostiene un envase de whisky que adquirió en un reconocido comercio de Estados Unidos.

Una parada en un histórico local de Dallas 

Haaland compró el curioso souvenir en una boutique histórica de Texas llamada Wild Bill’s Western Store ubicada en Dallas, ciudad donde el noruego permaneció durante parte del certamen y que recibió varios partidos de la Copa del Mundo. Fue allí que Erling se acercó al negocio de ropa vaquera con más de 40 años de trayectoria de la 311 North Market Street y consiguió la pieza llamada “Mapache Whisky”, una silueta del animal taxidermizado que sostiene una licorera de bebida cara.

La obra que el futbolista eligió como recuerdo del torneo es el Whisky Racoon H-MT-F, un adorno decorativo que Wild Bill’s Western Store comercializa a un precio regular de U$S 750. La descripción del artículo en el catálogo lo presenta como una creación para quien “tiene un don para encontrar el mejor alijo y sabe que un whisky bien añejado siempre merece ser celebrado”, e invita a que “Rickie”, el mapache de la figura, “se una a la festividad”.

La colección privada de Haaland en redes sociales 

El objeto forma parte de las opciones de Wild Bill’s, que ofrece desde botas de cuero artesanales y sombreros con modelado a medida hasta accesorios y regalos de estilo texano.

Pero Haaland no se guardó el recuerdo para sí. Como ya es costumbre, publicó en su Snapchat las ocurrencias que van más allá de lo futbolístico. Ya en lo que parecía su casa, exhibió otras réplicas posadas en una repisa: una ardilla con un sombrero cowboy y otra con los ojos entornados bebiendo una lata de Budweiser. Al lado, la última adquisición de Dallas, el “Whiskey Raccoon” que mostró con detalle.

Bautismos y un nuevo "amigo" 

Eso no fue lo único que compró, ya que, según se informa, también adquirió sombreros de vaquero, botas, hebillas de cinturón y una camiseta que dice "Pueden besar mi Dallas".

En una publicación reciente, el propio Haaland compartió en sus historias de Instagram una foto en la que aparecía sosteniendo el mapache disecado y añadió una encuesta para que sus seguidores le ayudaran a ponerle nombre. "Ayúdenme a ponerle nombre a mi nuevo amigo", escribió el futbolista, y dio cuatro opciones: "Vaquero", "Ranger", "TEX" y "ROW" (sigla en inglés para "Mapache sobre ruedas"). En una publicación principal, también compartió la foto agregando con humor: “Me siguió hasta casa”.

Temas Mundial 2026 Erling Haaland
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