Copa del Mundo

Inglaterra recupera a una pieza clave para enfrentar a Argentina: cómo sería el equipo que prepara Tuchel

Declan Rice, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado inglés, se recuperó de una enfermedad viral y de las molestias físicas que lo afectaban.

DE ALTA. Declan Rice, volante titular de Inglaterra, podría jugar contra Argentina.
DE ALTA. Declan Rice, volante titular de Inglaterra, podría jugar contra Argentina.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Declan Rice se recuperó de un virus y será titular en Inglaterra frente a Argentina este miércoles en Atlanta, por la semifinal del Mundial 2026, aliviando a Thomas Tuchel.
  • Tras sufrir un virus y molestias físicas que lo limitaron ante Noruega, el volante del Arsenal hizo tres días de reposo absoluto y ya entrenó a la par para el duelo clave.
  • Su vuelta aporta equilibrio y liderazgo para contener a Lionel Messi, en un cruce decisivo donde Inglaterra busca definir su once titular pese a sufrir otras bajas clave.
Resumen generado con IA

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina, Inglaterra recibió una noticia que le devuelve tranquilidad a su entrenador, Thomas Tuchel. Declan Rice, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado inglés, se recuperó de una enfermedad viral y de las molestias físicas que lo afectaban, por lo que será titular en el duelo que se disputará este miércoles en Atlanta.

El volante del Arsenal había encendido las alarmas durante los cuartos de final ante Noruega. Después de disputar apenas el primer tiempo del triunfo inglés por 2 a 1, fue reemplazado debido al desgaste que arrastraba desde días antes. Según revelaron medios británicos como The Guardian y Sky Sports, Rice había permanecido prácticamente tres días en reposo absoluto tras contraer un virus durante la estadía del equipo en México, situación que también agravó una dolencia crónica en la espalda.

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Tras el encuentro, Tuchel explicó que la sustitución respondió a una decisión preventiva. El técnico alemán contó que el futbolista hizo un esfuerzo para estar en la cancha, pero entendió que no podía exponerlo a un eventual alargue.

"Sabíamos que Declan estaba teniendo dificultades. Dio el visto bueno para seguir unos minutos más, pero pensamos en el desarrollo del partido y decidimos reemplazarlo", explicó el entrenador, quien destacó que el ingreso de Elliot Anderson terminó siendo determinante para sostener al equipo durante los 120 minutos.

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La recuperación del mediocampista se confirmó en el entrenamiento a puertas cerradas que Inglaterra realizó el lunes en Kansas City. Rice trabajó a la par de sus compañeros y respondió sin inconvenientes, por lo que quedó descartada cualquier duda sobre su presencia frente a la Selección de Lionel Scaloni.

Con su regreso, Tuchel recupera equilibrio, recuperación y liderazgo en la mitad de la cancha, atributos fundamentales para intentar controlar el juego de Argentina y, especialmente, limitar la influencia de Lionel Messi.

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Más allá del alta médica de Rice, Inglaterra todavía presenta algunas bajas. El defensor Jarell Quansah no podrá jugar por suspensión, mientras que el experimentado Jordan Henderson quedó descartado por una fractura de muñeca.

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En cambio, Ezri Konsa evolucionó favorablemente de los calambres que sufrió ante Noruega y tiene grandes posibilidades de integrar la defensa desde el inicio. También aparecen con chances de ser titulares Reece James y Bukayo Saka, quienes dejaron una buena imagen ingresando desde el banco en el último compromiso.

De no surgir inconvenientes de último momento, el equipo inglés formaría con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.

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