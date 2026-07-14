Inglaterra recupera a una pieza clave para enfrentar a Argentina: cómo sería el equipo que prepara Tuchel

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina, Inglaterra recibió una noticia que le devuelve tranquilidad a su entrenador, Thomas Tuchel. Declan Rice, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado inglés, se recuperó de una enfermedad viral y de las molestias físicas que lo afectaban, por lo que será titular en el duelo que se disputará este miércoles en Atlanta.