La hinchada de Godoy Cruz exhibió dos banderas inglesas y calentó la previa de Argentina-Inglaterra
Los "trofeos de guerra" aparecieron durante el partido entre el Tomba y Defensores de Belgrano por la Primera Nacional y las imágenes rápidamente se viralizaron antes de la semifinal del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- La hinchada de Godoy Cruz exhibió banderas inglesas en Mendoza durante un partido local para calentar la previa de la semifinal de Argentina-Inglaterra en el Mundial 2026.
- Las banderas de los clubes Crystal Palace y Barnsley fueron arrebatadas a hinchas británicos en el Mundial de Brasil 2014 y reaparecieron en el estadio Feliciano Gambarte.
- Este hecho reaviva el folclore y la histórica rivalidad entre ambos países antes de su primer enfrentamiento oficial en una Copa del Mundo desde el Mundial de Corea-Japón 2002.
La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a jugarse también en las tribunas. En Mendoza, la hinchada de Godoy Cruz protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral al exhibir dos banderas inglesas capturadas hace más de una década, alimentando el folclore que siempre rodea a uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial.
El episodio ocurrió durante el encuentro entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano, disputado en el estadio Feliciano Gambarte por la Primera Nacional. En uno de los sectores de la popular, la barra del "Tomba" desplegó dos banderas británicas con la tradicional cruz de San Jorge, consideradas verdaderos "trofeos de guerra" dentro de la cultura de las hinchadas.
Los trapos tienen una historia particular. Fueron arrebatados a simpatizantes ingleses durante el Mundial de Brasil 2014, cuando hinchas argentinos e ingleses protagonizaron distintos cruces fuera de los estadios.
Una de las banderas exhibidas lleva la inscripción "Boys & Girls from Oakwell/Barnsley", en referencia al club Barnsley de Inglaterra. La otra presenta las siglas "CPFC", correspondientes al Crystal Palace Football Club, además de las leyendas "Big Al", "Y-Bird" y la ubicación "South Croydon", una localidad del sur de Londres.
Las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales y fueron compartidas por cientos de usuarios, que interpretaron la escena como una forma de comenzar a vivir el duelo que disputarán la Selección y el conjunto inglés por un lugar en la final del Mundial.
El partido del miércoles tendrá un significado especial. Será el primer enfrentamiento oficial por los puntos entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde los octavos de final de Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra eliminó al equipo dirigido por Marcelo Bielsa gracias a un penal convertido por David Beckham.
Desde entonces, la rivalidad entre argentinos e ingleses continuó alimentándose con amistosos, recuerdos históricos y el permanente folclore de las hinchadas. La aparición de estas banderas en Mendoza sumó un nuevo capítulo a esa historia y elevó aún más la temperatura de una semifinal que promete paralizar al mundo del fútbol.