La hinchada de Godoy Cruz exhibió dos banderas inglesas y calentó la previa de Argentina-Inglaterra

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya comenzó a jugarse también en las tribunas. En Mendoza, la hinchada de Godoy Cruz protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral al exhibir dos banderas inglesas capturadas hace más de una década, alimentando el folclore que siempre rodea a uno de los clásicos más cargados de historia del fútbol mundial.