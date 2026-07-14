España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

La semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia volverá a enfrentar a dos de las grandes potencias del fútbol europeo. Sin embargo, la rivalidad entre ambos países no nació en una cancha ni se explica únicamente por el deporte. Se trata de una historia de más de cinco siglos marcada por guerras, disputas políticas, intereses económicos y diferencias culturales que, con el paso del tiempo, también encontraron en el fútbol uno de sus escenarios favoritos.