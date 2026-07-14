El Bar El 10, el rincón de La Cocha donde el Mundial se vive entre cábalas y lomitos

El nombre no es casual. El número 10 funciona como una declaración de principios y como un homenaje permanente a Diego Armando Maradona, cuya figura ocupa un lugar central dentro del local. La admiración por el capitán campeón del mundo en México 1986 fue una de las bases sobre las que se construyó la identidad del bar. Aunque Maradona domina la escena, la historia todavía puede sumar otro protagonista. Entre bromas y deseos, la familia no descarta que próximamente aparezca también la silueta de Lionel Messi, el otro gran símbolo argentino que hizo del número 10 una camiseta cargada de historia.