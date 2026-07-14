Jules Koundé salió en defensa de Lamine Yamal antes de Francia-España: "No fue una falta de respeto"
El defensor francés y compañero del extremo español en Barcelona le bajó el tono a la polémica generada por las declaraciones del joven atacante y anticipó cómo imagina la semifinal del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Jules Koundé defendió a Lamine Yamal antes de la semifinal del Mundial 2026 en Dallas, aclarando que decir que España no teme a Francia no fue una falta de respeto.
- La polémica surgió cuando Yamal afirmó que España no teme a ningún rival. Koundé, compañero suyo en Barcelona, minimizó el cruce y analizó las claves tácticas del partido.
- El ganador de este duelo se medirá en la final del Mundial el 19 de julio contra el vencedor de Argentina e Inglaterra, marcando un hito en la definición del torneo.
En la antesala de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Jules Koundé salió a respaldar a Lamine Yamal luego de las declaraciones del delantero español, quien había asegurado que España no le tiene miedo a Francia. Lejos de alimentar la polémica, el defensor francés aseguró que en el vestuario de los "Bleus" nadie interpretó esas palabras como una provocación.
"No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza", afirmó Koundé, compañero del extremo en el Barcelona.
El lateral explicó que esa personalidad forma parte del carácter del joven de 19 años y recordó que también se expresa de la misma manera en el club catalán.
"Lo hace también en el Barça. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él", agregó.
Las palabras del francés llegan después de que Yamal afirmara que España "no le tiene miedo a ningún rival" y calificara la semifinal como "el partido más importante" de su carrera.
Más allá del cruce mediático, Koundé también analizó el duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial y destacó el perfil ofensivo de ambas selecciones.
"Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España ha jugado un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones", explicó.
El defensor consideró que Francia deberá encontrar el equilibrio entre la posesión y el juego de contraataque para competir de igual a igual.
"Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así", señaló.
Sin embargo, remarcó cuál será una de las claves del encuentro.
"Hay que tener en cuenta que mañana deberemos tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la pelota 90 minutos. Al final te encuentra espacios y te cansa", advirtió.
Francia y España se enfrentarán este martes en Dallas por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador jugará el domingo 19 de julio por el título frente al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Argentina e Inglaterra.