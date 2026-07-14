Jules Koundé salió en defensa de Lamine Yamal antes de Francia-España: "No fue una falta de respeto"

En la antesala de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Jules Koundé salió a respaldar a Lamine Yamal luego de las declaraciones del delantero español, quien había asegurado que España no le tiene miedo a Francia. Lejos de alimentar la polémica, el defensor francés aseguró que en el vestuario de los "Bleus" nadie interpretó esas palabras como una provocación.