Copa del Mundo

Jules Koundé salió en defensa de Lamine Yamal antes de Francia-España: "No fue una falta de respeto"

El defensor francés y compañero del extremo español en Barcelona le bajó el tono a la polémica generada por las declaraciones del joven atacante y anticipó cómo imagina la semifinal del Mundial 2026.

Koundé, defensor de Francia.
Koundé, defensor de Francia.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Jules Koundé defendió a Lamine Yamal antes de la semifinal del Mundial 2026 en Dallas, aclarando que decir que España no teme a Francia no fue una falta de respeto.
  • La polémica surgió cuando Yamal afirmó que España no teme a ningún rival. Koundé, compañero suyo en Barcelona, minimizó el cruce y analizó las claves tácticas del partido.
  • El ganador de este duelo se medirá en la final del Mundial el 19 de julio contra el vencedor de Argentina e Inglaterra, marcando un hito en la definición del torneo.
Resumen generado con IA

En la antesala de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Jules Koundé salió a respaldar a Lamine Yamal luego de las declaraciones del delantero español, quien había asegurado que España no le tiene miedo a Francia. Lejos de alimentar la polémica, el defensor francés aseguró que en el vestuario de los "Bleus" nadie interpretó esas palabras como una provocación.

"No, en ningún momento lo hemos sentido como una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine. Sé cómo es y, para mí, es una muestra de confianza", afirmó Koundé, compañero del extremo en el Barcelona.

El lateral explicó que esa personalidad forma parte del carácter del joven de 19 años y recordó que también se expresa de la misma manera en el club catalán.

"Lo hace también en el Barça. Confía mucho en sus virtudes y en las del equipo donde juega, así que nada, lo veo como una motivación extra para él", agregó.

Las palabras del francés llegan después de que Yamal afirmara que España "no le tiene miedo a ningún rival" y calificara la semifinal como "el partido más importante" de su carrera.

Más allá del cruce mediático, Koundé también analizó el duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial y destacó el perfil ofensivo de ambas selecciones.

"Son dos equipos muy ofensivos, a los que les gusta tener la pelota. Sabemos que, históricamente, España ha jugado un fútbol de posesión, aunque también te puede hacer daño en transiciones", explicó.

El defensor consideró que Francia deberá encontrar el equilibrio entre la posesión y el juego de contraataque para competir de igual a igual.

"Nosotros también somos un equipo que está cómodo con la pelota, hundiendo al contrario o podemos jugar un poco más abajo y explotar las transiciones porque tenemos mucha calidad para jugar así", señaló.

Sin embargo, remarcó cuál será una de las claves del encuentro.

"Hay que tener en cuenta que mañana deberemos tener la pelota, porque a España no puedes dejarle la pelota 90 minutos. Al final te encuentra espacios y te cansa", advirtió.

Francia y España se enfrentarán este martes en Dallas por un lugar en la final del Mundial 2026. El ganador jugará el domingo 19 de julio por el título frente al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Argentina e Inglaterra.

Temas Mundial 2026 Selección española de fútbolSelección francesa de fútbolLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

Alerta en Inglaterra: Declan Rice es duda para los cuartos de final del Mundial 2026

Alerta en Inglaterra: Declan Rice es duda para los cuartos de final del Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

Argentina - Inglaterra: Una goleada inglesa, Lautaro Martínez y primer VAR de la historia

Más visto en Mundial 2026
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
1

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?
2

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
3

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana
4

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?
5

¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi
6

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Más Noticias
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Comentarios