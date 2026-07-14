La previa de la semifinal se jugó en Suecia: CEF 18 venció a Inglaterra en la Gothia Cup y es furor
El conjunto tucumano derrotó 3-1 a Foxes FC y la cuenta oficial del torneo juvenil más importante del mundo usó el cruce para calentar el duelo de mañana entre las selecciones mayores en la Copa del Mundo. El gran presente del equipo y el mensaje de paz del cuerpo técnico.
Resumen para apurados
- El club argentino CEF 18 venció hoy 3-1 al Foxes FC inglés en la Gothia Cup de Suecia para asegurar casi su pase de ronda en el torneo de fútbol juvenil.
- Con goles de Palomino, Zóttola y Miranda, el equipo aprovechó la expulsión de un rival. El cruce fue usado por la organización para promocionar la semifinal del Mundial mayor.
- Con puntaje ideal en el Grupo 2, el conjunto tucumano se consolida como revelación del torneo juvenil y mantiene altas expectativas de pelear por el título internacional.
El CEF 18 sigue dejando una huella en la Gothia Cup, el torneo de fútbol juvenil más importante del mundo, que se disputa en Gotemburgo, Suecia. El conjunto tucumano derrotó por 3 a 1 a Foxes FC de Inglaterra, por la segunda fecha del Grupo 2, logró su segunda victoria consecutiva y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia del certamen.
El triunfo argentino no pasó inadvertido para la organización del campeonato. La cuenta oficial de la Gothia Cup destacó el encuentro en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: "Argentina vs. Inglaterra ya pasó en Gothia Cup. CEF 18 Tucumán 1 de Argentina se enfrentó al Foxes FC de Inglaterra en una victoria por 3-1. Mañana ambas naciones se enfrentarán en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA", en alusión al duelo que sostendrán las selecciones mayores en la Copa del Mundo.
Lejos de entrar en ese clima de rivalidad, el plantel tucumano se enfocó exclusivamente en lo deportivo. Antes del partido, el cuerpo técnico encabezado por Ignacio "Nacho" Angelet les transmitió un mensaje claro a los jugadores.
"Los profesores nos dijeron que dejáramos de lado todos los problemas, rivalidades y discusiones que hay entre ambos países. Nos concentramos en dejar al club y a Argentina en lo más alto, y lo conseguimos", comentaron desde la delegación una vez finalizado el encuentro.
Dentro del campo de juego, CEF 18 volvió a demostrar personalidad, buen fútbol y eficacia. Gustavo Ariel Palomino abrió el camino, luego Rodrigo Nicolás Zóttola amplió la diferencia y Luciano Agustín Miranda Lazarte selló la victoria. El descuento del conjunto inglés llegó por intermedio de Enrico D'Ippolito.
La gran figura del partido fue Eric de la Rosa. El atacante volvió a ser determinante y fue la principal preocupación de la defensa inglesa durante todo el encuentro.
"Fue un partido fuerte. Los ingleses mandaron a hacerle marca hombre a hombre a De la Rosa. A los 20 minutos les expulsaron a un jugador y Eric prácticamente fue imparable. Ellos nos habían visto por televisión y sabían todo de nosotros", explicaron desde el plantel.
La expulsión de Charles Desbiens, cuando transcurrían apenas 20 minutos, terminó condicionando al conjunto inglés, aunque el equipo tucumano ya había mostrado superioridad desde el comienzo. Con un futbolista más, manejó mejor la pelota, aprovechó los espacios y justificó ampliamente el resultado.
Además del desequilibrio permanente de De la Rosa, CEF 18 volvió a exhibir una identidad futbolística marcada por la intensidad, la presión alta y la contundencia en ataque, características que lo convierten en uno de los equipos más destacados de su grupo.
Los titulares que presentó Nacho Angelet fueron Damián Segovia Rodríguez; Bautista Quinto Ramos, Benjamín Paz Escobar, José Mercado, Agustín Galovar, Máximo Pregot, Bautista Argañaraz y Tomasso Piattone.
Con seis puntos sobre seis posibles, el representativo tucumano atraviesa un momento soñado en Suecia. El equipo no solo está muy cerca de conseguir el pasaje a la siguiente ronda, sino que además continúa representando con orgullo al fútbol tucumano y a la Argentina en uno de los certámenes juveniles más prestigiosos del planeta.
La ilusión crece partido tras partido. CEF 18 mantiene el puntaje ideal, juega en un gran nivel y sueña con seguir avanzando en una competencia que reúne a miles de futbolistas de todo el mundo.