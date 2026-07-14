La previa de la semifinal se jugó en Suecia: CEF 18 venció a Inglaterra en la Gothia Cup y es furor

El triunfo argentino no pasó inadvertido para la organización del campeonato. La cuenta oficial de la Gothia Cup destacó el encuentro en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó: "Argentina vs. Inglaterra ya pasó en Gothia Cup. CEF 18 Tucumán 1 de Argentina se enfrentó al Foxes FC de Inglaterra en una victoria por 3-1. Mañana ambas naciones se enfrentarán en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA", en alusión al duelo que sostendrán las selecciones mayores en la Copa del Mundo.