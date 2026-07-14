Julián Álvarez le bajó el tono a la semifinal con Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

Con la tranquilidad que lo caracteriza, pero consciente de la trascendencia del momento, Julián Álvarez comenzó a vivir la cuenta regresiva hacia una nueva semifinal mundialista. Después de marcar un gol decisivo en la victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final, el delantero de la Selección Argentina se refirió al esperado choque frente a Inglaterra y dejó en claro que, más allá de la carga histórica, el equipo mantiene el foco en el objetivo deportivo.