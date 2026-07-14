Julián Álvarez le bajó el tono a la semifinal con Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

Resumen para apurados
- Julián Álvarez analizó la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra de este miércoles, minimizando la tensión histórica para enfocarse en el objetivo deportivo de clasificar.
- Tras vencer 3-1 a Suiza con gol de Álvarez, la Selección enfrentará a la Inglaterra de Tuchel, en un cruce que revive la histórica rivalidad de México 1986.
- El partido definirá al finalista del Mundial; el plantel busca mantener el exitoso proceso de Scaloni y coronar otro sueño junto a Lionel Messi en la máxima competencia.
Con la tranquilidad que lo caracteriza, pero consciente de la trascendencia del momento, Julián Álvarez comenzó a vivir la cuenta regresiva hacia una nueva semifinal mundialista. Después de marcar un gol decisivo en la victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final, el delantero de la Selección Argentina se refirió al esperado choque frente a Inglaterra y dejó en claro que, más allá de la carga histórica, el equipo mantiene el foco en el objetivo deportivo.
"No sé si presión. Va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que lo mencione, pero no deja de ser un partido", afirmó el cordobés en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, en una línea muy similar a la que había expresado el entrenador Lionel Scaloni.
El encuentro de este miércoles, desde las 16, inevitablemente remite al inolvidable duelo de México 1986, cuando Diego Maradona firmó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas. Sin embargo, Álvarez evitó alimentar el componente extrafutbolístico y prefirió poner el acento en la oportunidad que tiene la Albiceleste de volver a disputar una final del mundo.
"Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo. Vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto", sostuvo.
Respecto del rival, el atacante del Atlético de Madrid destacó el potencial del conjunto dirigido por Thomas Tuchel y anticipó un duelo de máxima exigencia.
"A Inglaterra se la ve como un equipo muy fuerte. Tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, así que no sorprende que esté en semifinales. Sabemos que no va a ser fácil", analizó.
Álvarez también hizo un balance del camino recorrido por la Selección en este Mundial. Si bien Argentina superó todas las instancias eliminatorias, lo hizo tras partidos muy disputados, una característica que, según el delantero, fortaleció al grupo.
"Los partidos de la fase de grupos en teoría podían parecer más fáciles, pero había que jugarlos. Después, los encuentros de eliminación directa nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo: sabe adaptarse a cada momento y lucha hasta el final", explicó.
Además, destacó la competencia interna que existe dentro del plantel, uno de los aspectos que, a su entender, mantiene elevado el nivel del equipo.
"La competencia es muy grande dentro del grupo. Todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo", señaló.
Finalmente, el ex River puso en valor la continuidad del proyecto encabezado por Scaloni y volvió a expresar lo que representa compartir equipo con Lionel Messi, el gran referente de la Selección.
"La base del equipo no cambió mucho respecto a Qatar y estamos muy orgullosos. Crecí viéndolo jugar; era el ídolo mío y de mi hermano. Hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante con la Selección, acompañarlo y ayudarlo es un sueño cumplido", concluyó.