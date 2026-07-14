Dos caminos hacia una misma semifinal: la identidad de Argentina contra la adaptación de Inglaterra

Inglaterra parece haber recorrido otro camino. Su Mundial muestra una amplitud difícil de ignorar. En un partido llegó a tener el 72,4% de posesión; en otro, apenas el 31,5%. Comenzó el torneo con 22 remates contra Croacia y frente a México terminó con solamente seis. Puede asumir el protagonismo, pero también puede renunciar a él. Puede intentar gobernar desde la pelota o aceptar que el rival la tenga. Puede jugar un partido y, si ese partido deja de convenirle, intentar jugar otro. Esa, quizás, sea una de sus fortalezas.