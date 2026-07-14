Dos caminos hacia una misma semifinal: la identidad de Argentina contra la adaptación de Inglaterra

Resumen para apurados
- Argentina e Inglaterra definirán este miércoles en Atlanta el pase a la final del Mundial, en un duelo que confrontará la identidad táctica nacional con la adaptación inglesa.
- Ambos equipos lideraron sus grupos y superaron el tiempo extra en cuartos. Argentina se consolidó con posesión y ataque, mientras Inglaterra avanzó adaptándose a cada rival.
- El encuentro definirá al finalista mundialista; el vencedor será el equipo que logre imponer sus condiciones y forzar al rival a jugar el partido que más le incomode.
Argentina e Inglaterra llegaron al mismo lugar por caminos diferentes. Ganaron sus respectivos grupos, atravesaron momentos incómodos y necesitaron tiempo suplementario para superar los cuartos de final. Este miércoles, en Atlanta, estarán frente a frente por un lugar en la final del Mundial; sin embargo, detrás de esa aparente igualdad hay dos recorridos distintos.
Argentina llegó hasta acá profundizando una idea; Inglaterra, aprendiendo a abandonarla cuando el partido se lo exigió. Tal vez esa sea una de las claves para entender la semifinal antes de que empiece.
Los números exhibidos por la FIFA no juegan, mucho menos en un partido atravesado por semejante historia, pero ayudan a reconstruir el camino. Y cuando se colocan frente a frente las campañas de ambos equipos aparece una primera diferencia. Argentina parece haber sido más estable. No necesariamente más brillante en cada uno de sus partidos ni tampoco inmune a los problemas, pero sí más reconocible.
La “Scaloneta” tiene una posesión promedio del 55,2%. Marcó 17 goles, remató 98 veces y completó 698 acciones capaces de romper líneas rivales. Inglaterra, en cambio, promedia 51,9% de posesión, convirtió 13 tantos, acumula 94 remates y 601 rupturas. Las distancias no son enormes, pero revelan algo.
Argentina casi siempre intentó llegar al mismo lugar de una manera parecida. Desde el debut, buscó controlar los partidos a través de la pelota, instalarse en campo rival y encontrar espacios por dentro. A veces lo consiguió con fluidez, mientras que otras veces quedó atrapado en una posesión demasiado lenta o necesitó de una aparición individual para resolver aquello que el funcionamiento no le daba. Sin embargo, la intención se mantuvo.
Incluso el volumen ofensivo fue creciendo cuando el Mundial comenzó a exigir más. Argentina llegó a los 22 remates tanto en los octavos de final como en los cuartos. Es un dato importante porque contradice una lógica habitual de las instancias decisivas: cuando el margen de error se achicó, la Selección no redujo su ambición ofensiva.
Eso sí; Suiza fue capaz de incomodarla durante largos pasajes y exponer algunos de los problemas que todavía arrastra. Argentina sufrió cuando perdió el control, cuando el partido se abrió y cuando tuvo que correr hacia atrás. Pero aun en esos momentos buscó regresar a su lugar conocido.
Inglaterra parece haber recorrido otro camino. Su Mundial muestra una amplitud difícil de ignorar. En un partido llegó a tener el 72,4% de posesión; en otro, apenas el 31,5%. Comenzó el torneo con 22 remates contra Croacia y frente a México terminó con solamente seis. Puede asumir el protagonismo, pero también puede renunciar a él. Puede intentar gobernar desde la pelota o aceptar que el rival la tenga. Puede jugar un partido y, si ese partido deja de convenirle, intentar jugar otro. Esa, quizás, sea una de sus fortalezas.
Inglaterra ya demostró que no necesita sentirse cómoda para sobrevivir. Su recorrido no fue lineal, pero sí efectivo. Encontró respuestas en escenarios diferentes y llegó a la semifinal sin depender de una única manera de competir.
Los datos ofensivos muestran otra diferencia. Argentina marcó 17 goles a partir de 13,90 de goles esperados. Es decir, convirtió 3,10 tantos más de lo que sugería la calidad de las situaciones que generó. Inglaterra anotó 13 con una expectativa de gol de 12,23. Es una diferencia de apenas 0,77 pero Argentina fue más eficaz para convertir en goles aquello que produjo.
Durante buena parte del Mundial, una de las preguntas alrededor de la Selección estuvo vinculada con su capacidad para encontrar caminos diferentes hacia el gol. Primero apareció Lionel Messi; después, la pelota parada o los mediocampistas llegando desde atrás. Finalmente, ya en los cuartos de final aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para resolver un partido que se había complicado.
Otro punto de similitud es que los dos equipos remataron prácticamente la misma cantidad de veces durante el Mundial: 98 Argentina y 94 Inglaterra. La diferencia está en cómo construyeron esas llegadas y, sobre todo, en qué hicieron con ellas.
Argentina completó 698 rupturas de líneas, casi 100 más que su rival. Es un dato que ayuda a explicar su identidad. La Selección no quiere únicamente tener la pelota. Quiere utilizarla para avanzar, atraer y encontrar jugadores a espaldas de las líneas rivales.
Inglaterra sabe que conceder espacios interiores contra Argentina puede ser peligroso, mientras que Argentina sabe que perder la pelota en determinadas zonas también puede serlo.
Los números muestran dos equipos capaces de atacar, pero también dos recorridos distintos. Argentina construyó una identidad y llegó hasta la semifinal profundizándola; Inglaterra construyó una capacidad de adaptación y arribó hasta acá utilizándola. Uno parece saber mejor qué partido quiere jugar; el otro demostró que puede jugar varios.
Por eso, en Atlanta, sacará ventaja el equipo que consiga obligar al otro a jugar el partido que no quiere.