Tiene raíces senegalesas, admira a Neymar y a Samuel Eto'o y brilla en las inferiores de Atlético Tucumán

Antes de aprender a gambetear rivales, definir frente al arquero y celebrar goles, Abdul Ndiaye tuvo que atravesar el mismo camino desordenado y divertido de tantos chicos que empiezan a descubrir el fútbol. A los cinco años, sus partidos estaban lejos de parecerse a los que hoy imagina disputar en el estadio Monumental José Fierro. “Sus primeros partidos eran un desastre. Agarraba la pelota con la mano y su primer gol fue en contra, pero son anécdotas para reírse”, recordó Sofía, su mamá. Hoy Abdul tiene 11 años, juega como delantero en la categoría 2015 de Atlético y guarda un sueño que repite con una seguridad que parece impropia para su edad: llegar a Primera, convertir un gol frente a la hinchada y treparse al alambrado para festejarlo con todos. “Mi sueño es ser jugador profesional y llegar a Primera de Atlético”, aseguró.