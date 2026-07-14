¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?
Resumen para apurados
- Aetat modificará la frecuencia de colectivos en Tucumán este miércoles durante el partido de Argentina vs. Inglaterra debido a la fuerte caída en la demanda de pasajeros.
- El servicio será normal hasta las 16:00, cuando iniciará un esquema de emergencia con frecuencias reducidas. En partidos previos, la demanda de pasajeros cayó hasta un 50%.
- Se prevén desvíos en recorridos por posibles festejos tras el partido. Desde Aetat advierten que un pase de Argentina a la final podría paralizar por completo el transporte.
Los colectivos de Tucumán modificarán su frecuencia este miércoles durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) confirmaron que el servicio será normal hasta el inicio del encuentro y que, mientras dure el partido, circularán menos unidades debido a la fuerte caída de pasajeros que se registra cada vez que juega la Selección.
El vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, explicó a Conexión Play, que las empresas prestarán un servicio habitual durante la jornada laboral y que luego aplicarán un esquema especial.
"Vamos a prestar un servicio normal como día hábil hasta las 4 de la tarde. Durante el partido habrá un servicio de emergencia, más espaciado que un día hábil normal, y luego retomaremos la actividad en forma regular", señaló.
Cómo funcionarán los colectivos durante el partido
Berreta indicó que la decisión se basa en la experiencia de los partidos anteriores del Mundial, cuando la demanda de pasajeros cayó de manera considerable.
"Sabemos que no hay gente, pero tenemos que prestar un servicio básico para cualquiera que quiera viajar", afirmó.
El dirigente explicó que las frecuencias serán más largas entre una unidad y otra mientras se dispute el encuentro, aunque el servicio no se interrumpirá.
Los festejos podrían alterar los recorridos
Desde Aetat advirtieron que una vez finalizado el partido podrían registrarse modificaciones en algunos recorridos debido a los operativos de tránsito y los posibles festejos si Argentina logra clasificarse a la final.
"No sabemos todavía por dónde van a estar los canales de acceso ni qué arterias van a estar habilitadas después del partido", sostuvo Berreta.
En ese sentido, remarcó que las empresas seguirán prestando servicio, aunque los recorridos podrían adaptarse según los cortes que dispongan las autoridades.
Cada vez que juega Argentina cae la cantidad de pasajeros
El vicepresidente de Aetat reveló que, cuando la Selección disputó encuentros en días hábiles y en horario laboral, el transporte público registró una fuerte baja en la demanda.
"Los días que hubo partido a las dos de la tarde, la cantidad de pasajeros bajó un 50% en el día completo. Durante el partido era prácticamente nula. Circulábamos por obligación porque somos un servicio público", explicó.
Además, reconoció que durante esos encuentros también hubo un importante nivel de ausentismo entre los choferes, aunque aseguró que el servicio nunca dejó de prestarse.
Expectativa por una posible final
Berreta consideró que, si Argentina consigue el pase a la final del Mundial, el impacto sobre el transporte será todavía mayor.
"Si llegamos a la final, creo que ahí sí se va a paralizar el país y el transporte", afirmó, al señalar que se trataría de una jornada completamente atípica.