A los jóvenes que no vieron a Diego: el mediodía en que la historia nos devolvió la dignidad

Les voy a contar una historia a los jóvenes. Sé que ustedes idolatran a Lionel Messi, y tienen toda la razón. No hay dudas que estamos ante el mayor monstruo de todos los tiempos. Pero aunque hoy el fútbol parece haber alcanzado su perfección con él, tienen que saber que mucho antes de eso hubo un 22 de junio de 1986 que cambió todo. Tienen que entender lo que fue ver a Dios vestido de futbolista en un tiempo donde no había redes sociales y todo se vivía con la oreja pegada a la radio o a una tele que apenas se veía. Siéntense, porque esto no se lo pueden perder.