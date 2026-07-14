Nicolás González cumplió una promesa tras el triunfo de Argentina y emocionó con un gesto que conmovió en el Mundial 2026

La historia entre ambos comenzó mucho antes de que el atacante debutara en Primera División o se consolidara en la Selección. Se conocieron hace más de 10 años, cuando Nicolás daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, club al que llegó con apenas ocho años, mientras Ponce iniciaba su camino en la comunicación y la fotografía cubriendo la actualidad del "Bicho" de La Paternal.