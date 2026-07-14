Nicolás González cumplió una promesa tras el triunfo de Argentina y emocionó con un gesto que conmovió en el Mundial 2026
El delantero de la Selección sorprendió a la fotógrafa Natalia Ponce al entregarle su camiseta luego de la victoria sobre Suiza. Detrás del regalo había una historia que comenzó hace más de una década en Argentinos Juniors.
Resumen para apurados
- El futbolista Nicolás González regaló su camiseta a la fotógrafa Natalia Ponce tras el pase de Argentina a semifinales del Mundial 2026 para cumplir una promesa previa.
- Ambos se conocen desde hace más de una década en las inferiores de Argentinos Juniors. González rastreó la ubicación de Ponce en el estadio para entregarle la prenda prometida.
- El gesto destaca la gratitud y los lazos humanos detrás de la élite del fútbol. La fotógrafa, que atesorará la camiseta, simboliza el apoyo recibido antes de alcanzar la fama.
Mientras la Selección celebraba la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza, Nicolás González protagonizó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Lejos de limitarse a los festejos con familiares y amigos, el delantero se desvió del recorrido habitual para cumplir una promesa que había hecho días atrás.
El futbolista fue directamente hacia uno de los fondos del estadio para encontrarse con la fotógrafa Natalia Ponce y entregarle su camiseta número 15. Antes del encuentro, incluso, le había escrito para preguntarle en qué sector se encontraba y asegurarse de cumplir con el compromiso.
El gesto no fue improvisado. Había nacido después del triunfo frente a Egipto, cuando González le prometió que le regalaría su camiseta en el siguiente partido. Y cumplió.
La historia entre ambos comenzó mucho antes de que el atacante debutara en Primera División o se consolidara en la Selección. Se conocieron hace más de 10 años, cuando Nicolás daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, club al que llegó con apenas ocho años, mientras Ponce iniciaba su camino en la comunicación y la fotografía cubriendo la actualidad del "Bicho" de La Paternal.
Por eso, el regalo tuvo un significado especial. Fue una forma de agradecer y reconocer a una persona que estuvo cerca de sus primeros años en el fútbol, mucho antes de los estadios mundialistas y de los grandes escenarios internacionales.
Durante el emotivo encuentro también apareció Alexis Mac Allister, otro surgido de Argentinos Juniors. El mediocampista saludó afectuosamente a la fotógrafa y aprovechó el momento para tomarse una selfie junto a ella y González, en una imagen que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de la Selección.
Actualmente, Natalia Ponce trabaja como fotógrafa oficial de la Liga Profesional y cubre el Mundial 2026 de manera independiente. Tras recibir la camiseta, confesó que la considera un verdadero "tesoro" y que su intención es enmarcarla para conservarla como uno de los recuerdos más valiosos de su carrera.
En una Copa del Mundo repleta de goles y emociones, el gesto de Nicolás González recordó que, detrás de cada futbolista, también hay historias de gratitud y personas que acompañaron el camino mucho antes de que llegaran los aplausos y la gloria.