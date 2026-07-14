En Puesto Nuevo ya no hay caravanas: la grieta que partió al pueblo también se llevó los festejos del Mundial

Cada vez que Argentina gana, en casi todos los pueblos del país se repite la misma escena: banderas por las ventanillas, motos tocando bocina y vecinos que salen a las calles para abrazarse con desconocidos. En Puesto Nuevo ya no ocurre. Este pequeño paraje ubicado a cuatro kilómetros de La Cocha y a pocos metros de San José también se ilusiona con la Selección de Lionel Messi, pero los festejos dejaron de recorrer las calles del pueblo. La razón no tiene que ver con la falta de entusiasmo, sino con una enorme grieta que terminó por partir a la comunidad en dos.