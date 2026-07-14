Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"

Sin embargo, la teoría tiene escaso sustento. Elfath no fue el árbitro principal de la final que Argentina le ganó a Francia, sino el cuarto oficial, y su supuesto vínculo con Messi se limita a haber impartido justicia en algunos partidos del rosarino en Estados Unidos. Pese a ello, el periódico británico fue más allá al afirmar que el capitán argentino "consigue a su árbitro favorito pese a las teorías conspirativas de que el torneo está arreglado", un enfoque que terminó alimentando esas mismas especulaciones.