Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"

Resumen para apurados
- Medios ingleses criticaron la designación del árbitro Ismail Elfath para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, acusando un supuesto favoritismo hacia Lionel Messi.
- La prensa británica basa sus sospechas en que Elfath dirigió al Inter Miami en la MLS. Sin embargo, estadísticas muestran que Argentina recibió menos tarjetas que Inglaterra.
- Esta polémica instala sospechas previas y añade presión sobre el arbitraje de cara a un partido histórico, condicionando el clima antes del inicio de la semifinal.
La previa de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. La designación del árbitro estadounidense Ismail Elfath por parte de la FIFA desató una ola de críticas en la prensa británica, que no tardó en instalar sospechas sobre un supuesto favoritismo hacia Lionel Messi.
El medio que más resonancia le dio al tema fue el Daily Mail, que publicó un contundente título: "Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal del Mundial". El argumento se apoya en que Elfath fue el cuarto árbitro de la final de Qatar 2022 y, posteriormente, dirigió varios encuentros del Inter Miami en la MLS, donde juega el capitán argentino.
Sin embargo, la teoría tiene escaso sustento. Elfath no fue el árbitro principal de la final que Argentina le ganó a Francia, sino el cuarto oficial, y su supuesto vínculo con Messi se limita a haber impartido justicia en algunos partidos del rosarino en Estados Unidos. Pese a ello, el periódico británico fue más allá al afirmar que el capitán argentino "consigue a su árbitro favorito pese a las teorías conspirativas de que el torneo está arreglado", un enfoque que terminó alimentando esas mismas especulaciones.
La polémica también ocupó espacio en The Sun, que advirtió que Inglaterra deberá "mantener la cabeza fría" frente a las supuestas "artes oscuras" de Argentina y del árbitro designado. En la misma línea, Daily Mirror reprodujo declaraciones del arquero Jordan Pickford dirigidas a Elfath, aunque el mensaje fue mucho más moderado: "El fútbol hablará por sí solo y respecto a los árbitros, ese es su trabajo".
Mientras parte de la prensa inglesa pone el foco en el juez del encuentro, otros medios relativizaron la controversia. Football365, por ejemplo, recordó un dato que contradice el discurso sobre el supuesto juego desleal argentino: en lo que va del Mundial, la Selección recibió menos tarjetas amarillas y rojas que la propia Inglaterra.