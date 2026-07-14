Lamine Yamal respondió a Mariano Rajoy antes de la semifinal con Francia: "Somos un ejemplo de integración"

En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, Lamine Yamal fue consultado por la polémica que desataron las declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien había cuestionado la identidad de la selección francesa al afirmar que era una "Francia sin franceses". Lejos de alimentar el debate, el joven delantero respondió con un mensaje de inclusión y dejó una firme defensa de la diversidad.