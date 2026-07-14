Lamine Yamal respondió a Mariano Rajoy antes de la semifinal con Francia: "Somos un ejemplo de integración"
El delantero de España evitó profundizar la polémica por las declaraciones del expresidente español sobre el origen de los jugadores franceses y defendió al fútbol como una herramienta de inclusión. Además, aseguró que la Roja no le tiene miedo al campeón del mundo.
Resumen para apurados
- Lamine Yamal defendió la integración en el fútbol previo a la semifinal del Mundial 2026, respondiendo a críticas del expresidente español Mariano Rajoy sobre el origen de los jugadores.
- Rajoy tildó a la selección francesa de "Francia sin franceses". Ante esto, Yamal minimizó la polémica, destacando a ambos planteles como claros modelos de diversidad social.
- El mensaje de Yamal refuerza el rol social del fútbol en debates migratorios y eleva la tensión de un partido donde España, campeona europea, busca ratificar su favoritismo.
En la previa de la esperada semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, Lamine Yamal fue consultado por la polémica que desataron las declaraciones del expresidente español Mariano Rajoy, quien había cuestionado la identidad de la selección francesa al afirmar que era una "Francia sin franceses". Lejos de alimentar el debate, el joven delantero respondió con un mensaje de inclusión y dejó una firme defensa de la diversidad.
El atacante del Barcelona, que brindó la conferencia el mismo día en que cumplió 19 años, prefirió poner el foco en el partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.
"Creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se juegan en un Mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso", afirmó.
Sin embargo, luego sí dejó clara su postura y destacó que tanto España como Francia representan el valor de la integración dentro y fuera de la cancha.
"Pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar a la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros. Somos ejemplo de integración", sostuvo. "El fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho una persona", agregó.
Además de referirse a la polémica política, Yamal habló del desafío deportivo que tendrá por delante frente al vigente campeón del mundo. El delantero descartó cualquier temor ante el poderío francés y recordó el presente que atraviesa la selección española.
"Me preguntaron si me daba miedo Francia y obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido", aseguró.
Para el futbolista, el choque frente al equipo de Didier Deschamps representa el mayor desafío de su todavía joven carrera.
"Es el top 1, el partido más importante que voy a jugar", confesó.
Aun así, dejó en claro que afrontará la semifinal con naturalidad y sin sentirse condicionado por la magnitud del encuentro.
"No siento presión. Siempre voy a jugar al servicio del equipo y dando el máximo", expresó.
Con apenas 19 años recién cumplidos, Lamine Yamal volverá a ser una de las grandes cartas ofensivas de España en un duelo que promete ser uno de los espectáculos más atractivos del Mundial 2026. Y, antes de salir a la cancha, dejó un mensaje que trascendió el fútbol: la diversidad, aseguró, también es una de las mayores fortalezas de las selecciones que buscarán un lugar en la final.