Mundial 2026

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Entre la Fórmula 1 y la pasión mundialista, este fin de semana será de pura emoción mientras se disputa la final de la Copa del Mundo y Colapinto se enfrenta a uno de los circuitos más exigentes de la Máxima.

Franco Colapinto corre este fin de semana.
Franco Colapinto corre este fin de semana. (Imagen Web)
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • El piloto argentino Franco Colapinto correrá la décima fecha de la F1 en el GP de Bélgica (Spa-Francorchamps) del 17 al 19 de julio para seguir consolidándose en el equipo Alpine.
  • Tras remontar diez puestos en Silverstone y sumar puntos, el pilarense busca revancha en Spa-Francorchamps, un trazado rápido donde en la edición 2025 finalizó en el puesto 19.
  • Esta emblemática carrera será clave para evaluar el progreso y consistencia del argentino en Alpine, de cara a un exigente cierre de temporada en la máxima categoría.
Resumen generado con IA

Antes de que la Selección Argentina confirmara su pase a semifinal contra su rival, Franco Colapinto ya deslumbraba por las calles inglesas y ahora busca reanudar ese triunfo en Bélgica. El piloto de Alpine volverá a presentarse en el mítico circuito de Spa-Francorchamps mientras la subtrama del Mundial transcurre en paralelo para ver quién se consagrará Campeón del Mundo. En un fin de semana de puras pasiones competitivas, el deporte automotor y el fútbol se entremezclarán en jornadas imperdibles.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña y desde qué puesto largará?

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña y desde qué puesto largará?

Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana tras brillar en Silverstone donde logró remontar 10 puestos tras un despiste en la clasificación que lo llevó a largar en el 19° lugar. Luego, el pilarense brilló en suelo inglés, poco antes de que se confirmara que Argentina e Inglaterra se enfrentaban en semifinales. Allí participó del Festival de Goodwood, uno de los más importantes del automovilismo mundial, donde hizo trompos y enloqueció a los fanáticos que se encontraban en el trazado. Ahora el argentino tiene una nueva cita con la F1 en una de las pruebas más desafiantes para los pilotos.

El gran desafío en las Ardenas belgas

El piloto argentino de Alpine llegará a Spa-Francorchamps en Bélgica para correr la décima fecha de la temporada 2026 que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio, día en el que también ocurrirá la histórica final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un fin de semana lleno de emociones, Colapinto se desempeñará en uno de los circuitos más emblemáticos de la F1, por su extensión, sus curvas de alta velocidad y la icónica secuencia de Eau Rouge también conocida como la “montaña rusa de las Ardenas”, un tramo de alta velocidad que los monoplazas afrontan a más de 320 km/h.

En la edición pasada del circuito belga, disputada en 2025, el piloto argentino tuvo una carrera complicada y finalizó en la 19ª posición. Luego de largar desde el puesto 15, Colapinto llegó a avanzar hasta la 13ª colocación durante la primera parte de la competencia, en medio de las primeras paradas en boxes. Sin embargo, después de realizar su detención, el piloto de Pilar cayó hasta el 17º lugar. Protagonizó un duelo con Carlos Sainz y se defendió de Kimi Antonelli y Lance Stroll.

En busca de la redención en la Fórmula 1

Sin embargo, sobre el cierre de la prueba, Franco realizó su segunda parada en boxes, pero el rendimiento de sus neumáticos no le permitió mantener un ritmo constante. Por ese motivo, volvió a perder terreno con Sainz y finalmente recibió la bandera a cuadros en la 19ª posición.

Colapinto buscará su mejor actuación en la Máxima tras haber escalado diez puestos en el GP de Gran Bretaña, sumando dos puntos y dando alivio después de la peor actuación del equipo durante la temporada 2026 en el GP de Austria. Ahora con los aires renovados, Colapinto afrontará una nueva oportunidad para seguir consolidándose dentro de Alpine en una temporada donde, a pesar de algunos sobresaltos, viene mostrando una evolución constante.

Cronograma completo del GP de Bélgica (horarios para Argentina):

Viernes 17 de julio

  • Práctica Libre 1: 08:30 - 09:30
  • Práctica Libre 2: 12:00 - 13:00
  • Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30
  • Clasificación: 11:00 - 12:00
  • Carrera: 10:00
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