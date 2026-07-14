El mensaje de los jugadores de la Selección antes de la semifinal con Inglaterra: "Es un partido único"
Argentina ya está en Atlanta para afrontar la recta final de la preparación. De Paul, Mac Allister y Montiel transmitieron confianza, respeto por el rival y la ilusión de volver a disputar una final del Mundial.
Resumen para apurados
- La Selección argentina de fútbol ultima detalles en Atlanta para enfrentar este martes a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 buscando el pase a la final.
- Jugadores como De Paul, Mac Allister y Montiel expresaron confianza y respeto por el rival, mientras el DT Scaloni define la formación táctica en el último entrenamiento.
- El partido definirá al primer finalista del Mundial 2026. Se espera una gran repercusión global debido a la histórica rivalidad deportiva y la paridad futbolística entre ambos.
La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes completa su último entrenamiento antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El plantel arribó a la ciudad sede del encuentro con el foco puesto en los últimos ajustes tácticos, mientras Lionel Scaloni continúa sin dar pistas sobre la formación titular.
Tres futbolistas hablaron con la prensa y coincidieron en un mensaje: respeto por el rival, confianza en el grupo y la ilusión intacta de dar un paso más hacia la final.
Rodrigo De Paul resumió el sentimiento del plantel con una frase que refleja la magnitud del compromiso. "Es un partido único contra un gran rival y una gran selección. Tengo muchas ganas de jugar", expresó el mediocampista, una de las piezas clave del equipo de Scaloni.
En la misma línea se mostró Alexis Mac Allister, quien remarcó la importancia de disfrutar el momento sin perder de vista la dificultad del desafío. "Lo importante es disfrutarlo. Disfruto estar en la Selección", señaló el volante, antes de destacar: "Respetamos mucho a Inglaterra. Es una gran selección y sabemos que será un partido muy difícil".
El jugador del Liverpool también puso el acento en la fortaleza interna del grupo. "Confiamos mucho en nosotros. Somos un grupo bastante autocrítico", afirmó.
Por su parte, Gonzalo Montiel insistió en que la prioridad pasa por enfocarse en el propio rendimiento. "Nos enfocamos en nosotros, es lo principal. Vamos a afrontar una semifinal de Mundial y estamos preparados para eso", aseguró.
El lateral derecho reconoció la ilusión que envuelve al plantel y a todo el país. "Estamos en una semifinal, estamos a un paso de otra final y vamos a afrontarla de tal manera", sostuvo.
Montiel también reveló que el cuerpo técnico trabajó especialmente sobre las características del seleccionado inglés. "Los estuvimos analizando, es un rival difícil. Ellos juegan mucho con los extremos. Estuvimos trabajando para achicar el margen de error", explicó.
Aunque destacó las virtudes individuales de figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, dejó en claro cuál será la prioridad argentina. "Son buenos jugadores, pero más allá de los nombres son un equipo. Nosotros nos miramos a nosotros primero", afirmó.
Sobre el componente histórico que rodea al enfrentamiento entre argentinos e ingleses, el defensor evitó cargar de dramatismo el partido y se alineó con el mensaje que viene transmitiendo Scaloni. "Es algo histórico para nosotros y vamos a vivirlo como se merece. Los partidos se definen adentro de la cancha; lo de afuera está de más", concluyó.
Mientras tanto, el entrenador argentino brindará una conferencia de prensa desde las 20 (hora argentina), donde volverá a ser consultado por el equipo que buscará un lugar en la final del Mundial. Sin embargo, después de los trabajos tácticos realizados el lunes, Scaloni sigue sin ofrecer señales sobre la alineación que enfrentará a Inglaterra en uno de los partidos más esperados del torneo.