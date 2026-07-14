Copa del Mundo

El mensaje de los jugadores de la Selección antes de la semifinal con Inglaterra: "Es un partido único"

Argentina ya está en Atlanta para afrontar la recta final de la preparación. De Paul, Mac Allister y Montiel transmitieron confianza, respeto por el rival y la ilusión de volver a disputar una final del Mundial.

FOTO GENTILEZA AFA SELECCIÓN
FOTO GENTILEZA AFA SELECCIÓN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina de fútbol ultima detalles en Atlanta para enfrentar este martes a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 buscando el pase a la final.
  • Jugadores como De Paul, Mac Allister y Montiel expresaron confianza y respeto por el rival, mientras el DT Scaloni define la formación táctica en el último entrenamiento.
  • El partido definirá al primer finalista del Mundial 2026. Se espera una gran repercusión global debido a la histórica rivalidad deportiva y la paridad futbolística entre ambos.
Resumen generado con IA

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta, donde este martes completa su último entrenamiento antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El plantel arribó a la ciudad sede del encuentro con el foco puesto en los últimos ajustes tácticos, mientras Lionel Scaloni continúa sin dar pistas sobre la formación titular.

Tres futbolistas hablaron con la prensa y coincidieron en un mensaje: respeto por el rival, confianza en el grupo y la ilusión intacta de dar un paso más hacia la final.

Dos estilos, un mismo objetivo: Scaloni y Tuchel, el duelo de entrenadores que definirá al finalista del Mundial

Dos estilos, un mismo objetivo: Scaloni y Tuchel, el duelo de entrenadores que definirá al finalista del Mundial

Rodrigo De Paul resumió el sentimiento del plantel con una frase que refleja la magnitud del compromiso. "Es un partido único contra un gran rival y una gran selección. Tengo muchas ganas de jugar", expresó el mediocampista, una de las piezas clave del equipo de Scaloni.

En la misma línea se mostró Alexis Mac Allister, quien remarcó la importancia de disfrutar el momento sin perder de vista la dificultad del desafío. "Lo importante es disfrutarlo. Disfruto estar en la Selección", señaló el volante, antes de destacar: "Respetamos mucho a Inglaterra. Es una gran selección y sabemos que será un partido muy difícil".

Scaloni mantiene dos dudas para definir el "11" titular de Argentina ante Suiza: ¿cuáles son?

Scaloni mantiene dos dudas para definir el 11 titular de Argentina ante Suiza: ¿cuáles son?

El jugador del Liverpool también puso el acento en la fortaleza interna del grupo. "Confiamos mucho en nosotros. Somos un grupo bastante autocrítico", afirmó.

Por su parte, Gonzalo Montiel insistió en que la prioridad pasa por enfocarse en el propio rendimiento. "Nos enfocamos en nosotros, es lo principal. Vamos a afrontar una semifinal de Mundial y estamos preparados para eso", aseguró.

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

El lateral derecho reconoció la ilusión que envuelve al plantel y a todo el país. "Estamos en una semifinal, estamos a un paso de otra final y vamos a afrontarla de tal manera", sostuvo.

ARCHIVO ARCHIVO

Montiel también reveló que el cuerpo técnico trabajó especialmente sobre las características del seleccionado inglés. "Los estuvimos analizando, es un rival difícil. Ellos juegan mucho con los extremos. Estuvimos trabajando para achicar el margen de error", explicó.

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Aunque destacó las virtudes individuales de figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, dejó en claro cuál será la prioridad argentina. "Son buenos jugadores, pero más allá de los nombres son un equipo. Nosotros nos miramos a nosotros primero", afirmó.

Sobre el componente histórico que rodea al enfrentamiento entre argentinos e ingleses, el defensor evitó cargar de dramatismo el partido y se alineó con el mensaje que viene transmitiendo Scaloni. "Es algo histórico para nosotros y vamos a vivirlo como se merece. Los partidos se definen adentro de la cancha; lo de afuera está de más", concluyó.

Argentina recuperó el gol de sus delanteros: Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan encendidos a la semifinal con Inglaterra

Argentina recuperó el gol de sus delanteros: Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan encendidos a la semifinal con Inglaterra

Mientras tanto, el entrenador argentino brindará una conferencia de prensa desde las 20 (hora argentina), donde volverá a ser consultado por el equipo que buscará un lugar en la final del Mundial. Sin embargo, después de los trabajos tácticos realizados el lunes, Scaloni sigue sin ofrecer señales sobre la alineación que enfrentará a Inglaterra en uno de los partidos más esperados del torneo.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbolEl PaísAtlantaRodrigo De Paul
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: Messi volvió a salirse con la suya

Furia en Inglaterra por el árbitro designado para enfrentar a Argentina: "Messi volvió a salirse con la suya"

España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

España vs. Francia: por qué existe una rivalidad histórica que va mucho más allá del fútbol

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

El amistoso olvidado en el que Beccacece dirigió a Julián Álvarez, Almada y Medina contra Inglaterra

Alerta en Inglaterra: Declan Rice es duda para los cuartos de final del Mundial 2026

Alerta en Inglaterra: Declan Rice es duda para los cuartos de final del Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Más visto en Mundial 2026
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
1

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?
2

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
3

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana
4

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra
5

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Es la original: Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra
6

"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

Más Noticias
ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra

ATE le pidió al Gobierno nacional un asueto desde el mediodía para que los estatales puedan ver Argentina vs. Inglaterra

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Es la original: Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Comentarios