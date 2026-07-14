El mensaje de los jugadores de la Selección antes de la semifinal con Inglaterra: "Es un partido único"

Sobre el componente histórico que rodea al enfrentamiento entre argentinos e ingleses, el defensor evitó cargar de dramatismo el partido y se alineó con el mensaje que viene transmitiendo Scaloni. "Es algo histórico para nosotros y vamos a vivirlo como se merece. Los partidos se definen adentro de la cancha; lo de afuera está de más", concluyó.