Argentina recuperó el gol de sus delanteros: Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan encendidos a la semifinal con Inglaterra

El camino de ambos hasta este momento no había sido sencillo. En el caso de Lautaro, su único festejo en el Mundial había llegado desde el punto penal frente a Jordania. Sin embargo, ese tanto no alcanzó para mantener su lugar entre los once y terminó cediéndole el puesto a Julián Álvarez en los partidos decisivos. Además, antes del inicio del certamen, su último gol oficial con la Selección había sido en septiembre de 2025, frente a Venezuela.