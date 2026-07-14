Argentina recuperó el gol de sus delanteros: Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan encendidos a la semifinal con Inglaterra
Los dos centrodelanteros terminaron con sus respectivas sequías frente a Suiza y le dieron una gran noticia a Lionel Scaloni antes del duelo decisivo por un lugar en la final del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron en el triunfo de Argentina 3-1 ante Suiza, clasificando a semifinales del Mundial 2026 donde enfrentarán a Inglaterra.
- Ambos delanteros arrastraban sequías goleadoras en un ataque dependiente de Messi. Álvarez recuperó la titularidad y Martínez marcó ingresando desde el banco de suplentes.
- Recuperar la eficacia de sus atacantes fortalece el potencial ofensivo de Argentina de cara al trascendental duelo contra Inglaterra por un lugar en la final de la Copa.
La clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026 dejó una noticia que va mucho más allá del 3-1 sobre Suiza. En el momento más importante del torneo, Lionel Scaloni recuperó el gol de sus dos centrodelanteros: Julián Álvarez y Lautaro Martínez volvieron a convertir y llegan con la confianza renovada al duelo frente a Inglaterra.
Hasta los cuartos de final, el ataque argentino tenía un claro protagonista: Lionel Messi. El capitán había marcado ocho de los goles del equipo, mientras que buena parte del resto de las conquistas habían llegado gracias a defensores y mediocampistas. En ese contexto, la falta de eficacia de los atacantes era una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico.
Todo cambió ante Suiza. Julián Álvarez fue una de las grandes figuras del partido. El delantero marcó un gol de gran factura para establecer el 2-1 parcial y firmó, probablemente, su mejor actuación desde que comenzó la Copa del Mundo. Su rendimiento confirmó la confianza que Scaloni depositó en él al elegirlo como titular en los cruces de eliminación directa.
Del otro lado apareció Lautaro Martínez. El atacante del Inter comenzó el encuentro en el banco de suplentes, pero ingresó en el complemento y sentenció el partido con el 3-1 definitivo. El gol no solo aseguró la clasificación, sino que también le permitió dejar atrás las dudas que habían surgido tras perder la titularidad.
El camino de ambos hasta este momento no había sido sencillo. En el caso de Lautaro, su único festejo en el Mundial había llegado desde el punto penal frente a Jordania. Sin embargo, ese tanto no alcanzó para mantener su lugar entre los once y terminó cediéndole el puesto a Julián Álvarez en los partidos decisivos. Además, antes del inicio del certamen, su último gol oficial con la Selección había sido en septiembre de 2025, frente a Venezuela.
Julián, por su parte, tampoco había tenido un recorrido lineal. Durante la preparación para el Mundial parecía haber sacado ventaja en la consideración de Scaloni, pero una lesión en el tobillo izquierdo frenó su evolución y lo obligó a recuperar terreno. Su último gol con la camiseta albiceleste antes del torneo había sido en marzo de este año, durante un amistoso frente a Zambia.
Ahora, el panorama es muy distinto. Con ambos delanteros nuevamente en racha y Messi atravesando un nivel superlativo, Argentina afrontará la semifinal contra Inglaterra con un ataque que llega en su mejor momento desde el comienzo del Mundial.
La recuperación goleadora de Lautaro Martínez y Julián Álvarez representa una de las mejores noticias para Scaloni. En una instancia donde cada detalle puede definir el destino de un Mundial, volver a contar con dos delanteros confiados y efectivos puede ser un factor decisivo en la ilusión de alcanzar una nueva final.