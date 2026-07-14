Dónde ver en vivo Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Francia y España juegan este martes la primera semifinal del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, buscando definir al primer finalista del torneo.
- Ambos seleccionados vuelven a enfrentarse tras 20 años en un Mundial; los galos llegan de superar a Marruecos por 2-0, mientras que los españoles vencieron a Bélgica por 2-1.
- El ganador avanzará a la gran final de la Copa del Mundo 2026, donde esperará por el vencedor de la otra semifinal que disputarán el miércoles Argentina e Inglaterra.
El Mundial 2026 comenzará este martes a definir a sus finalistas con un duelo que muchos imaginaban como una final anticipada. Francia y España, dos de las selecciones que llegaron a la Copa del Mundo como máximas candidatas al título y que ratificaron ese cartel con grandes actuaciones, se enfrentarán desde las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.
El vencedor obtendrá el primer boleto para la final y esperará por el ganador de la otra semifinal, que disputarán este miércoles Argentina e Inglaterra en Atlanta.
Las principales casas de apuestas ubican a Francia como favorita para avanzar de ronda. Un triunfo del conjunto galo en los 90 minutos paga cuotas cercanas a 2,40, mientras que una victoria de España cotiza alrededor de 3,35. El empate al término del tiempo reglamentario, en tanto, se ubica en torno a 3,36.
El seleccionado francés llega a esta instancia tras vencer por 2 a 0 a Marruecos en los cuartos de final, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Mbappé atraviesa un gran momento y comparte la cima de la tabla de goleadores del torneo con Lionel Messi, ambos con ocho tantos.
España, por su parte, se metió entre los cuatro mejores luego de derrotar 2 a 1 a Bélgica. Fabián Ruiz abrió el marcador y Mikel Merino, nuevamente ingresando desde el banco de suplentes, marcó el tanto decisivo, tal como había ocurrido en los octavos de final frente a Portugal. Charles De Ketelaere había establecido el empate transitorio para los belgas.
Cómo ver Francia vs. España en vivo
El encuentro se disputará este martes desde las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y podrá verse en vivo por Telefé, TyC Sports y DSports.
También estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+, plataformas que requieren una suscripción activa. Además, LA GACETA.com ofrecerá la cobertura minuto a minuto del partido.