España y Francia, frente a frente otra vez: el historial y los antecedentes que alimentan el clásico

Resumen para apurados
- España y Francia se enfrentarán este martes en Dallas por la semifinal del Mundial 2026, buscando definir al primer finalista del torneo en un clásico europeo de alto nivel.
- El historial favorece a España con 18 triunfos sobre 13 de Francia. El conjunto español llega fortalecido tras imponerse en los últimos cruces oficiales de 2024 y 2025.
- Este duelo no solo definirá al finalista de la Copa del Mundo, sino que también consolidará el dominio de una de estas potencias en el mapa futbolístico internacional.
España y Francia volverán a verse las caras este martes en una de las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que enfrenta a dos de las grandes potencias del fútbol europeo y que, por el peso de sus antecedentes, promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo.
Aunque se trata de una rivalidad histórica entre países vecinos, los enfrentamientos entre ambos cobraron una dimensión especial en los últimos años. La sucesión de cruces en instancias decisivas de la Eurocopa y la UEFA Nations League alimentó una competencia que hoy atraviesa uno de sus momentos de mayor intensidad.
El historial favorece a España. En los 38 partidos disputados entre ambas selecciones, la Roja consiguió 18 victorias, mientras que Francia ganó 13 y se registraron siete empates. Sin embargo, los franceses conservan el orgullo de haberse impuesto en varios de los encuentros de mayor trascendencia.
Entre ellos sobresalen la final de la Eurocopa de 1984, cuando Francia se consagró como local al vencer 2-0, y la definición de la UEFA Nations League 2021, en la que derrotó a España por 2-1. Además, Les Bleus festejaron en el único enfrentamiento mundialista de eliminación directa entre ambos: los octavos de final de Alemania 2006, con un contundente 3-1.
Pese a esos antecedentes, el presente parece inclinarse hacia el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. España llega fortalecida tras imponerse en los dos cruces más recientes de carácter oficial. El primero fue la semifinal de la Eurocopa 2024, con un triunfo por 2-1, y el segundo una espectacular semifinal de la UEFA Nations League 2025, que terminó 5-4 en uno de los mejores partidos del año.
Esos resultados reforzaron la confianza de una selección que atraviesa un gran momento y que buscará extender su dominio reciente ante un rival que también llega como candidato al título.
La previa del encuentro estuvo acompañada por declaraciones cruzadas y un clima de creciente rivalidad deportiva. Con figuras de primer nivel en ambos planteles y un favoritismo repartido, España y Francia se jugarán en el AT&T Stadium de Dallas el pase a la final del Mundial, en un choque que reúne a dos de las selecciones más fuertes del continente.
Los últimos cinco enfrentamientos
4 de septiembre de 2014 - Amistoso: Francia 1-0 España
28 de marzo de 2017 - Amistoso: Francia 0-2 España
10 de octubre de 2021 - Final de la UEFA Nations League: España 1-2 Francia
9 de julio de 2024 - Semifinal de la Eurocopa: España 2-1 Francia
5 de junio de 2025 - Semifinal de la UEFA Nations League: España 5-4 Francia