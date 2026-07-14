España y Francia, frente a frente otra vez: el historial y los antecedentes que alimentan el clásico

Pese a esos antecedentes, el presente parece inclinarse hacia el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. España llega fortalecida tras imponerse en los dos cruces más recientes de carácter oficial. El primero fue la semifinal de la Eurocopa 2024, con un triunfo por 2-1, y el segundo una espectacular semifinal de la UEFA Nations League 2025, que terminó 5-4 en uno de los mejores partidos del año.