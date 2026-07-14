Copa del Mundo

LA GACETA, en Atlanta: argentinos e ingleses empiezan a copar la ciudad en la previa de una semifinal cargada de historia

La capital de Georgia comienza a cambiar de ritmo. Crecen la búsqueda de entradas y las medidas de seguridad para un partido que trasciende lo deportivo.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos e ingleses llegan a Atlanta para la semifinal del Mundial 2026, un partido de alta rivalidad histórica que se jugará bajo extremas medidas de seguridad.
  • El arribo de fans se retrasó por los altos costos de viaje y entradas (de hasta 5,000 dólares). Se desplegarán 1,600 agentes y se prohibirán banderas alusivas a Malvinas.
  • El encuentro definirá al finalista del torneo y pondrá a prueba la seguridad ante un clásico histórico, en medio de la expectativa global por el futuro de Lionel Messi.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva comenzó. Después de varios días con una ciudad todavía ajena al clima de lo que se viene, Atlanta empezó a transformarse. Las camisetas argentinas e inglesas comenzaron a aparecer en el centro, los bares suman conversaciones sobre el partido y la pregunta que más se escucha entre los hinchas es una sola: ¿conseguiste entrada?

Los enviados especiales de LA GACETA recorrieron las calles de la ciudad estadounidense y comprobaron que, a pocas horas de la semifinal del Mundial 2026, el ambiente empieza a tomar temperatura. El calor no llega únicamente por la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, sino también por el desembarco de miles de fanáticos que fueron llegando sobre la hora, una característica que se repite en este Mundial.

El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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El clima también acompaña esa sensación cambiante. Las lluvias intensas de las últimas horas dieron paso a una jornada nublada y más agradable, aunque el pronóstico sigue siendo inestable.

Una ciudad que se activa

A diferencia de otros Mundiales, donde las ciudades anfitrionas se colman de aficionados varios días antes de cada partido, en Estados Unidos el alto costo del viaje y, sobre todo, de las entradas hace que muchos simpatizantes aterricen apenas unas horas antes del encuentro.

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Ese fenómeno se nota en Atlanta. Hasta hace poco predominaban los turistas y los habitantes locales. Ahora empiezan a multiplicarse las camisetas albicelestes y las blancas con la cruz de San Jorge.

LOS HINCHAS EMPIEZAN A LLEGAR A ATLANTA PARA EL PARTIDO DE MAÑANA LOS HINCHAS EMPIEZAN A LLEGAR A ATLANTA PARA EL PARTIDO DE MAÑANA ARCHIVO LA GACETA

El gran tema de conversación sigue siendo el precio de los tickets. Según relatan los propios hinchas, las localidades para la semifinal se ofrecen entre 2.500 y 5.000 dólares, dependiendo de la ubicación, cifras muy superiores a las de partidos anteriores.

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Muchos argentinos viajaron igualmente, confiando en conseguir una entrada sobre la marcha. Algunos todavía buscan alternativas, mientras otros esperan una baja de precios en las horas previas al encuentro.

Seguridad reforzada para un partido de alto riesgo

La FIFA considera el choque entre Argentina e Inglaterra como uno de los encuentros más sensibles del torneo debido a la histórica rivalidad entre ambos países.

Aunque por el momento el centro de Atlanta no muestra un despliegue policial diferente al de otros días, las autoridades confirmaron un importante operativo para el miércoles.

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Habrá 1.600 agentes, entre efectivos del estado de Georgia y personal de seguridad privada. Además, los simpatizantes argentinos ingresarán al Mercedes-Benz Stadium por una puerta distinta a la de los ingleses, aunque dentro del estadio ambas parcialidades compartirán las tribunas debido a la modalidad de venta de entradas.

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También estará prohibido ingresar con banderas alusivas a la Guerra de Malvinas, mensajes provocativos hacia la parcialidad rival, botellas y cualquier elemento que pueda ser utilizado como objeto contundente.

Dos maneras de vivir una rivalidad

Entre los primeros hinchas ingleses que llegaron a Atlanta aparece una mirada distinta sobre el peso histórico del partido.

Chris, un simpatizante que acompaña a Inglaterra desde hace cuatro Copas del Mundo, aseguró que para la mayoría de los aficionados de su país el enfrentamiento con Argentina sigue siendo importante por su tradición futbolística, aunque consideró que el conflicto de Malvinas ya no ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los ingleses.

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"Argentina-Inglaterra siempre es un partido enorme por toda la historia que tiene", explicó, antes de destacar que confía en que Harry Kane y Jude Bellingham conduzcan a su selección hasta la final.

Su pronóstico es optimista: imagina un empate y una clasificación inglesa en los penales.

La otra polémica que rodea al Mundial

Más allá de la rivalidad histórica, otro tema aparece con frecuencia en las conversaciones con hinchas extranjeros: la supuesta ayuda arbitral que, según algunos aficionados, recibe Argentina durante el torneo.

En los fan festivals organizados por la FIFA, especialmente después del triunfo sobre Suiza, varios simpatizantes de otras selecciones expresaron esa percepción. Algunos sostienen que la organización tiene interés en que Lionel Messi continúe avanzando por el impacto económico y mediático que genera su presencia.

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Se trata de una opinión que se repite entre aficionados de distintos países, aunque carece de pruebas y contrasta con la postura de la FIFA y de las autoridades arbitrales, que defienden el sistema de designaciones y revisiones implementado durante el Mundial.

Se viene el gran banderazo

La agenda de este martes tendrá uno de los momentos más esperados por los argentinos: el tradicional banderazo en el centro de Atlanta.

Será la primera gran concentración de hinchas antes de la semifinal y servirá como termómetro para medir cómo conviven las dos parcialidades en una ciudad que, después de varios días de calma, empieza a respirar el clásico más esperado del Mundial.

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