LA GACETA, en Atlanta: argentinos e ingleses empiezan a copar la ciudad en la previa de una semifinal cargada de historia

Los enviados especiales de LA GACETA recorrieron las calles de la ciudad estadounidense y comprobaron que, a pocas horas de la semifinal del Mundial 2026, el ambiente empieza a tomar temperatura. El calor no llega únicamente por la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, sino también por el desembarco de miles de fanáticos que fueron llegando sobre la hora, una característica que se repite en este Mundial.