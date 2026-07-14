Mundial 2026: la deuda que Argentina intentará saldar ante Inglaterra, 36 años después

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tendrá todos los ingredientes de un clásico con peso propio. La histórica rivalidad entre ambos países, el pase a la final en juego y el primer enfrentamiento de Lionel Messi ante el seleccionado inglés convierten al duelo de este miércoles en uno de los más esperados del torneo. Pero, además, la Albiceleste llegará con un desafío silencioso: romper una estadística que lleva 36 años vigente.