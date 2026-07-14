Mundial 2026: la deuda que Argentina intentará saldar ante Inglaterra, 36 años después

Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles en EE.UU. por la semifinal del Mundial 2026, buscando romper una racha de 36 años sin vencer a un campeón en tiempo regular.
- La racha negativa comenzó tras ganarle a Brasil en Italia 1990. Desde entonces, los duelos ante campeones se definieron por penales (como en Qatar 2022) o terminaron en derrotas.
- Un triunfo clasificará al equipo de Scaloni a una nueva final y saldará una deuda histórica, en lo que será además el primer enfrentamiento de Lionel Messi ante los ingleses.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tendrá todos los ingredientes de un clásico con peso propio. La histórica rivalidad entre ambos países, el pase a la final en juego y el primer enfrentamiento de Lionel Messi ante el seleccionado inglés convierten al duelo de este miércoles en uno de los más esperados del torneo. Pero, además, la Albiceleste llegará con un desafío silencioso: romper una estadística que lleva 36 años vigente.
Desde Italia 1990, Argentina no consigue derrotar a una selección campeona del mundo durante los 90 minutos reglamentarios o el tiempo suplementario en una Copa del Mundo. En ese contexto, el equipo de Lionel Scaloni tendrá una nueva oportunidad para terminar con una racha que se prolongó durante más de tres décadas.
La última victoria en esas condiciones fue el 24 de junio de 1990, en los octavos de final del Mundial de Italia. Aquel día, el conjunto dirigido por Carlos Bilardo eliminó a Brasil por 1-0 gracias a una jugada inolvidable: Diego Maradona dejó atrás a varios rivales y asistió a Claudio Caniggia, que gambeteó al arquero Cláudio Taffarel y definió con el arco vacío para sellar uno de los triunfos más emblemáticos de la historia argentina.
A partir de entonces, la Selección volvió a enfrentar en reiteradas ocasiones a campeones del mundo, pero nunca pudo vencerlos antes de una definición por penales. Cuando logró avanzar de ronda, fue desde los doce pasos; cuando no, sufrió derrotas que marcaron distintas generaciones de futbolistas.
En la misma Copa del Mundo de 1990, Argentina eliminó al anfitrión Italia en semifinales tras empatar 1-1 y ganar 4-3 en la tanda de penales, antes de caer 1-0 frente a Alemania Federal en la final.
Ocho años después, en Francia 1998, el rival volvió a ser Inglaterra. El partido terminó 2-2 en uno de los encuentros más recordados de ese Mundial y la clasificación llegó nuevamente por penales, con Carlos Roa como figura al contener el remate decisivo.
En Corea-Japón 2002, los ingleses tuvieron revancha. Un gol de David Beckham le dio el triunfo por 1-0 y dejó a la Selección en una situación que terminaría con la inesperada eliminación en la fase de grupos.
La siguiente década estuvo marcada por el dominio alemán. En 2006, Argentina quedó eliminada en los cuartos de final por penales tras igualar 1-1, en un encuentro recordado por la lesión del arquero Roberto Abbondanzieri. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica, el equipo dirigido por Diego Maradona sufrió una contundente goleada por 4-0. Y en Brasil 2014, la ilusión del tercer título se desvaneció con el gol de Mario Götze en el tiempo suplementario de la final.
En Rusia 2018 apareció otro campeón del mundo en el camino. Francia derrotó 4-3 a la Selección en los octavos de final y luego levantaría su segunda Copa del Mundo.
La historia tuvo un giro en Qatar 2022. En una final inolvidable, Argentina empató 3-3 con Francia y se consagró campeona tras imponerse 4-2 en la definición por penales, con Emiliano Martínez como figura y Gonzalo Montiel convirtiendo el remate decisivo. Sin embargo, esa consagración no modificó la estadística: el triunfo no llegó durante el juego, sino desde los doce pasos.
Ahora, el primer campeón del mundo que aparece en el camino de la Albiceleste en Estados Unidos, México y Canadá es Inglaterra. El equipo de Scaloni, que ya rompió la sequía de 28 años sin títulos al conquistar la Copa América 2021 y terminó con 36 años sin Mundiales en Qatar, buscará sumar un nuevo capítulo a esa costumbre de derribar viejas barreras.
Si logra imponerse en los 90 minutos o en el alargue, Argentina no solo accederá a una nueva final mundialista. También dejará atrás una deuda que permanece abierta desde hace 36 años.
Los antecedentes desde Italia 1990
Italia 1990 (semifinal): Argentina 1 (4) - Italia 1 (3) | Clasificación por penales.
Italia 1990 (final): Argentina 0-1 Alemania Federal.
Francia 1998 (octavos): Argentina 2 (4) - Inglaterra 2 (3) | Clasificación por penales.
Corea-Japón 2002 (fase de grupos): Argentina 0-1 Inglaterra.
Alemania 2006 (cuartos): Argentina 1 (2) - Alemania 1 (4) | Eliminación por penales.
Sudáfrica 2010 (cuartos): Argentina 0-4 Alemania.
Brasil 2014 (final): Argentina 0-1 Alemania (tiempo suplementario).
Rusia 2018 (octavos): Argentina 3-4 Francia.
Qatar 2022 (final): Argentina 3 (4) - Francia 3 (2) | Campeón por penales.