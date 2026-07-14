España y Francia, frente a frente por un lugar en la final: las claves de una semifinal que promete ser inolvidable

Resumen para apurados
- España y Francia juegan este martes la semifinal del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Texas para definir el primer finalista que disputará el título del torneo de la FIFA.
- Ambos llegan con estilos opuestos: el juego de posesión español liderado por Yamal frente a la solidez defensiva y los letales contragolpes de la Francia de Kylian Mbappé.
- España busca volver a la final tras ganar en 2010, mientras que Francia intenta lograr su tercera final mundialista consecutiva, un hito histórico para el fútbol moderno.
El Mundial 2026 comienza a bajar el telón y este martes ofrecerá uno de los partidos más esperados del torneo. España y Francia chocarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por un lugar en la final, en un duelo que enfrenta a dos candidatos al título y que, por la calidad de sus planteles y el nivel que exhibieron a lo largo de la competencia, bien podría haber sido el partido decisivo de la Copa del Mundo.
Ambos seleccionados llegan con argumentos diferentes, pero igualmente sólidos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente construyó su camino a partir de la posesión del balón, el juego asociado y la paciencia para encontrar los espacios. Del otro lado aparece la Francia de Didier Deschamps, un conjunto que combina solidez defensiva con un poder ofensivo capaz de definir cualquier encuentro en pocos minutos gracias a la velocidad y el talento de sus atacantes.
Además del pasaje a la final, el encuentro ofrece un atractivo histórico. España intentará volver a disputar el partido por el título por primera vez desde la conquista de Sudáfrica 2010. Francia, en cambio, buscará convertirse en apenas la tercera selección en alcanzar tres finales mundialistas consecutivas, después de las logradas en Rusia 2018 y Qatar 2022, un registro reservado únicamente para Alemania Occidental y Brasil.
Mbappé llega como la gran amenaza
Todas las miradas volverán a posarse sobre Kylian Mbappé. Aunque encendió las alarmas tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo durante la victoria sobre Marruecos, el delantero dejó atrás las dudas físicas y llegará en plenitud para la semifinal.
El atacante del Real Madrid atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato. Con ocho goles, comparte el liderazgo de la tabla de artilleros junto a Lionel Messi y, además, continúa ampliando su impresionante registro en instancias decisivas, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de la historia reciente de los Mundiales.
El desafío de Lamine Yamal
España deposita buena parte de sus ilusiones en Lamine Yamal. Si bien el extremo todavía no tuvo el protagonismo goleador esperado, su influencia en el funcionamiento colectivo resulta determinante. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar espacios y participar en la presión alta lo convierten en una pieza indispensable del esquema español.
El joven del Barcelona aún busca recuperar la sociedad futbolística que construyó junto a Nico Williams durante la Eurocopa, una dupla que fue clave para que España conquistara el título continental tras eliminar justamente a Francia.
El mediocampo, la batalla que puede definir la semifinal
Gran parte del partido se jugará en la mitad de la cancha. España intentará imponer su circulación de pelota con Rodri, Pedri, Dani Olmo y Fabián Ruiz como principales administradores del juego. Francia responderá con el despliegue físico de Manu Koné, Adrien Rabiot y Michael Olise, encargados de recuperar el balón y lanzar rápidos contraataques.
Quien consiga adueñarse de ese sector tendrá mayores posibilidades de controlar el desarrollo del encuentro.
Dos estilos completamente diferentes
La semifinal también enfrentará dos modelos futbolísticos bien marcados. España es el equipo que más tiempo mantiene la posesión del balón en el Mundial y busca desgastar a sus rivales mediante largas secuencias de pases.
Francia, en cambio, se siente cómoda cediendo terreno para luego explotar los espacios con transiciones rápidas. Cada recuperación puede convertirse en una oportunidad para que Mbappé, Ousmane Dembélé o Désiré Doué lastimen con velocidad.
Las bandas serán un sector decisivo
Los costados del campo pueden inclinar la balanza. España buscará profundidad con Lamine Yamal y las proyecciones de Marc Cucurella, mientras que Francia intentará responder con la potencia de Mbappé y Dembélé atacando los espacios.
Luis de la Fuente aún mantiene una incógnita por el sector izquierdo del ataque, donde Álex Baena, Mikel Merino y Nico Williams aparecen como alternativas para acompañar al joven extremo.
La presión y la pelota parada, factores a seguir
Uno de los rasgos distintivos del conjunto español es la recuperación inmediata tras perder la posesión. Si logra impedir una salida limpia de Francia, limitará buena parte del potencial ofensivo de su rival. Sin embargo, si el equipo de Deschamps supera esa primera presión, encontrará espacios ideales para desplegar su velocidad.
Las acciones de pelota detenida también pueden tener un papel determinante. España cuenta con ejecutantes precisos como Dani Olmo y Lamine Yamal, mientras que Francia posee una importante ventaja aérea gracias a futbolistas como Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté y Adrien Rabiot.
Un primer gol que puede cambiar el partido
En un cruce de semejante equilibrio, abrir el marcador puede modificar por completo el desarrollo del encuentro. Si España toma la ventaja, tendrá mayores espacios para administrar la posesión y controlar el ritmo. Si el primer golpe lo da Francia, el partido puede transformarse en el escenario ideal para que Mbappé y compañía exploten los contragolpes.
El aporte del banco
La profundidad de ambos planteles representa otra de las grandes fortalezas. Tanto De la Fuente como Deschamps disponen de variantes capaces de modificar el ritmo del partido y aportar soluciones en los minutos finales, un aspecto que puede resultar decisivo en una semifinal de tanta exigencia.