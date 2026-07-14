España y Francia, frente a frente por un lugar en la final: las claves de una semifinal que promete ser inolvidable

El Mundial 2026 comienza a bajar el telón y este martes ofrecerá uno de los partidos más esperados del torneo. España y Francia chocarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por un lugar en la final, en un duelo que enfrenta a dos candidatos al título y que, por la calidad de sus planteles y el nivel que exhibieron a lo largo de la competencia, bien podría haber sido el partido decisivo de la Copa del Mundo.