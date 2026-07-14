Copa del Mundo

España y Francia, frente a frente por un lugar en la final: las claves de una semifinal que promete ser inolvidable

El duelo de hoy reúne dos estilos opuestos, figuras de primer nivel y una historia que puede marcar un antes y un después para ambos seleccionados.

Tanto Lamine Yamal como Mbappé buscan ganar un gran torneo por segunda vez en sus carreras.
Tanto Lamine Yamal como Mbappé buscan ganar un gran torneo por segunda vez en sus carreras. GETTY
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • España y Francia juegan este martes la semifinal del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Texas para definir el primer finalista que disputará el título del torneo de la FIFA.
  • Ambos llegan con estilos opuestos: el juego de posesión español liderado por Yamal frente a la solidez defensiva y los letales contragolpes de la Francia de Kylian Mbappé.
  • España busca volver a la final tras ganar en 2010, mientras que Francia intenta lograr su tercera final mundialista consecutiva, un hito histórico para el fútbol moderno.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 comienza a bajar el telón y este martes ofrecerá uno de los partidos más esperados del torneo. España y Francia chocarán en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por un lugar en la final, en un duelo que enfrenta a dos candidatos al título y que, por la calidad de sus planteles y el nivel que exhibieron a lo largo de la competencia, bien podría haber sido el partido decisivo de la Copa del Mundo.

Ambos seleccionados llegan con argumentos diferentes, pero igualmente sólidos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente construyó su camino a partir de la posesión del balón, el juego asociado y la paciencia para encontrar los espacios. Del otro lado aparece la Francia de Didier Deschamps, un conjunto que combina solidez defensiva con un poder ofensivo capaz de definir cualquier encuentro en pocos minutos gracias a la velocidad y el talento de sus atacantes.

Mbappé amenaza y Yamal no teme: Francia y España se desafían por el boleto a la final del Mundial

Mbappé amenaza y Yamal no teme: Francia y España se desafían por el boleto a la final del Mundial

Además del pasaje a la final, el encuentro ofrece un atractivo histórico. España intentará volver a disputar el partido por el título por primera vez desde la conquista de Sudáfrica 2010. Francia, en cambio, buscará convertirse en apenas la tercera selección en alcanzar tres finales mundialistas consecutivas, después de las logradas en Rusia 2018 y Qatar 2022, un registro reservado únicamente para Alemania Occidental y Brasil.

Mbappé llega como la gran amenaza

Todas las miradas volverán a posarse sobre Kylian Mbappé. Aunque encendió las alarmas tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo durante la victoria sobre Marruecos, el delantero dejó atrás las dudas físicas y llegará en plenitud para la semifinal.

Luis de la Fuente apeló a Julio César antes de enfrentar a Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"

Luis de la Fuente apeló a Julio César antes de enfrentar a Francia: No hay un gran logro sin sufrimiento

El atacante del Real Madrid atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato. Con ocho goles, comparte el liderazgo de la tabla de artilleros junto a Lionel Messi y, además, continúa ampliando su impresionante registro en instancias decisivas, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de la historia reciente de los Mundiales.

El desafío de Lamine Yamal

España deposita buena parte de sus ilusiones en Lamine Yamal. Si bien el extremo todavía no tuvo el protagonismo goleador esperado, su influencia en el funcionamiento colectivo resulta determinante. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar espacios y participar en la presión alta lo convierten en una pieza indispensable del esquema español.

El joven del Barcelona aún busca recuperar la sociedad futbolística que construyó junto a Nico Williams durante la Eurocopa, una dupla que fue clave para que España conquistara el título continental tras eliminar justamente a Francia.

El mediocampo, la batalla que puede definir la semifinal

Gran parte del partido se jugará en la mitad de la cancha. España intentará imponer su circulación de pelota con Rodri, Pedri, Dani Olmo y Fabián Ruiz como principales administradores del juego. Francia responderá con el despliegue físico de Manu Koné, Adrien Rabiot y Michael Olise, encargados de recuperar el balón y lanzar rápidos contraataques.

Mbappé amenaza y Yamal no teme: Francia y España se desafían por el boleto a la final del Mundial

Mbappé amenaza y Yamal no teme: Francia y España se desafían por el boleto a la final del Mundial

Quien consiga adueñarse de ese sector tendrá mayores posibilidades de controlar el desarrollo del encuentro.

Dos estilos completamente diferentes

La semifinal también enfrentará dos modelos futbolísticos bien marcados. España es el equipo que más tiempo mantiene la posesión del balón en el Mundial y busca desgastar a sus rivales mediante largas secuencias de pases.

Francia declara "persona non grata" a la vice gobernadora de Mendoza

Francia declara persona non grata a la vice gobernadora de Mendoza

Francia, en cambio, se siente cómoda cediendo terreno para luego explotar los espacios con transiciones rápidas. Cada recuperación puede convertirse en una oportunidad para que Mbappé, Ousmane Dembélé o Désiré Doué lastimen con velocidad.

Las bandas serán un sector decisivo

Los costados del campo pueden inclinar la balanza. España buscará profundidad con Lamine Yamal y las proyecciones de Marc Cucurella, mientras que Francia intentará responder con la potencia de Mbappé y Dembélé atacando los espacios.

Luis de la Fuente aún mantiene una incógnita por el sector izquierdo del ataque, donde Álex Baena, Mikel Merino y Nico Williams aparecen como alternativas para acompañar al joven extremo.

La presión y la pelota parada, factores a seguir

Uno de los rasgos distintivos del conjunto español es la recuperación inmediata tras perder la posesión. Si logra impedir una salida limpia de Francia, limitará buena parte del potencial ofensivo de su rival. Sin embargo, si el equipo de Deschamps supera esa primera presión, encontrará espacios ideales para desplegar su velocidad.

Las acciones de pelota detenida también pueden tener un papel determinante. España cuenta con ejecutantes precisos como Dani Olmo y Lamine Yamal, mientras que Francia posee una importante ventaja aérea gracias a futbolistas como Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté y Adrien Rabiot.

Un primer gol que puede cambiar el partido

En un cruce de semejante equilibrio, abrir el marcador puede modificar por completo el desarrollo del encuentro. Si España toma la ventaja, tendrá mayores espacios para administrar la posesión y controlar el ritmo. Si el primer golpe lo da Francia, el partido puede transformarse en el escenario ideal para que Mbappé y compañía exploten los contragolpes.

El aporte del banco

La profundidad de ambos planteles representa otra de las grandes fortalezas. Tanto De la Fuente como Deschamps disponen de variantes capaces de modificar el ritmo del partido y aportar soluciones en los minutos finales, un aspecto que puede resultar decisivo en una semifinal de tanta exigencia.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Lamine Yamal desafió a Francia: “Si alguien tiene que temer, son ellos a nosotros”

Lamine Yamal desafió a Francia: “Si alguien tiene que temer, son ellos a nosotros”

España venció a Bélgica y será rival de Francia en la semifinal del Mundial

España venció a Bélgica y será rival de Francia en la semifinal del Mundial

Más visto en Mundial 2026
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
1

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?
2

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
3

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana
4

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?
5

¿Cómo circularán los colectivos en Tucumán durante el partido entre Argentina e Inglaterra?

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi
6

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Más Noticias
El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

Franco Colapinto vuelve a correr: fechas, horarios y cómo ver la carrera del fin de semana

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

El misterio de la azul del 86: ¿dónde está y cuánto vale hoy la camiseta con la que Maradona le hizo dos goles a Inglaterra?

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Vencer a Inglaterra y llevar a Argentina a otra final: la escena que le falta a la gran película de Messi

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Comentarios