El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Rodrigo De Paul también remarcó que el reclamo por la soberanía de las islas no debe confundirse con un partido de fútbol. "Todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Lo que queremos es ganar para llegar a la final", expresó.