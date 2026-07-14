El Mundial, bajo máxima seguridad: no dejarán ingresar banderas sobre Malvinas en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Resumen para apurados
- La FIFA y EE.UU. prohibirán banderas de Malvinas en la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta para evitar incidentes por la rivalidad histórica.
- El operativo contará con 1.600 agentes, ingresos separados y derecho de admisión. El plantel argentino y veteranos de guerra pidieron separar el fútbol del conflicto político.
- Estas medidas buscan sentar un precedente de seguridad estricta en el Mundial de 2026, garantizando que el histórico cruce se desarrolle en paz y con foco exclusivo en el juego.
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra trasciende ampliamente lo futbolístico. La histórica rivalidad entre ambos países, atravesada por la Guerra de Malvinas, llevó a la FIFA y a las autoridades estadounidenses a desplegar un operativo de seguridad especial para el encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Una de las principales medidas será la prohibición del ingreso de banderas con leyendas vinculadas a la Guerra de Malvinas o con mensajes considerados provocativos hacia la parcialidad rival. El objetivo es evitar incidentes dentro y fuera del estadio en un partido catalogado como de alto riesgo.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó que el operativo fue definido en una reunión realizada el lunes entre las autoridades de ambos países, la FIFA y los organizadores del certamen.
"Habrá un refuerzo policial integrado por agentes del estado de Georgia y personal de seguridad privada. En total serán 1.600 efectivos", señaló en declaraciones a La Red.
Además, precisó que se establecieron ingresos diferenciados para ambas parcialidades: los simpatizantes argentinos accederán por la puerta número 4, mientras que los ingleses lo harán por la número 3. Sin embargo, aclaró que, como las entradas fueron adquiridas con anticipación y por distintos canales, dentro del estadio ambas hinchadas estarán mezcladas.
Las restricciones también alcanzan a botellas, objetos contundentes y cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la seguridad del espectáculo.
Controles y derecho de admisión
Monteoliva confirmó además que ya hubo sanciones para algunos simpatizantes argentinos durante el Mundial. Según indicó, 13 personas fueron identificadas por intentar eludir los controles o ingresar con entradas falsas, por lo que recibieron la prohibición de asistir a los estadios tanto durante la Copa del Mundo como en Argentina.
La funcionaria agregó que el Gobierno argentino entregó a las autoridades de Estados Unidos el registro de personas alcanzadas por el derecho de admisión.
"Son 33.000 hinchas que figuran en ese registro", detalló.
El plantel pidió separar el fútbol del conflicto
Mientras se intensifican las medidas de seguridad, dentro de la Selección Argentina el mensaje fue claro: intentar que el peso histórico del enfrentamiento no desvíe la atención de lo deportivo.
Tras la victoria frente a Suiza en cuartos de final, Lionel Scaloni fue el primero en marcar esa postura. "Vamos a aclararlo de entrada. Se trata solo de un partido de fútbol", afirmó el entrenador.
Esa misma línea fue respaldada por varios referentes del plantel. Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa, pidió vivir el encuentro con respeto. "Mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos", sostuvo.
Rodrigo De Paul también remarcó que el reclamo por la soberanía de las islas no debe confundirse con un partido de fútbol. "Todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Lo que queremos es ganar para llegar a la final", expresó.
El comunicado de los Veteranos de Malvinas
En la previa del encuentro, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas difundió un comunicado en el que llamó a mantener viva la memoria de los caídos sin trasladar el conflicto al ámbito deportivo.
Bajo el lema "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la entidad sostuvo que el partido "no es una revancha armada ni una compensación histórica" y recordó que el reclamo por la soberanía debe sostenerse "en los foros internacionales, con la diplomacia y la verdad histórica".
Al mismo tiempo, convocó a los hinchas argentinos a alentar a la Selección con orgullo, pero evitando expresiones de odio o xenofobia.
"La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica", concluyó el documento.