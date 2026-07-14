Luis de la Fuente apeló a Julio César antes de enfrentar a Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"

España está a un paso de volver a jugar una final del Mundial y Luis de la Fuente dejó en claro cuál será la mentalidad de su equipo para enfrentar a Francia. En la conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026, el entrenador apeló a una frase de Julio César para transmitir el mensaje con el que buscará conducir a la "Roja" hacia el partido decisivo.