Luis de la Fuente apeló a Julio César antes de enfrentar a Francia: "No hay un gran logro sin sufrimiento"
El entrenador de España habló en la previa de la semifinal del Mundial 2026, minimizó el favoritismo de la Roja, recordó el largo camino recorrido con sus futbolistas y se emocionó al hablar de su familia.
Resumen para apurados
- El DT de España, Luis de la Fuente, apeló a una frase de Julio César sobre el sufrimiento para motivar a su equipo antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.
- El DT destacó la fortaleza mental necesaria ante Francia y recordó el largo proceso de formación que comparte desde las juveniles con gran parte del plantel actual de la Roja.
- De superar a Francia, España accederá a la final de la Copa del Mundo, lo que coronaría un ciclo histórico y consolidaría el liderazgo emocional propuesto por De la Fuente.
España está a un paso de volver a jugar una final del Mundial y Luis de la Fuente dejó en claro cuál será la mentalidad de su equipo para enfrentar a Francia. En la conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026, el entrenador apeló a una frase de Julio César para transmitir el mensaje con el que buscará conducir a la "Roja" hacia el partido decisivo.
"Julio César, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que 'no hay un gran logro sin sufrimiento'. Y yo suscribo esa frase. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir", afirmó el entrenador español.
El técnico explicó que esa fortaleza mental será indispensable frente al campeón del mundo, en un duelo que considera de máxima exigencia. Sin embargo, evitó entrar en el debate sobre el favoritismo, pese a que Didier Deschamps ubicó a España como candidata.
"Desde el principio he dicho que, que te digan que eres favorito, no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones. No entiendo de favoritos ni de presión. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros", sostuvo.
En ese sentido, agregó que el desafío pasa por administrar esa responsabilidad sin que se transforme en ansiedad. "Es importante que la responsabilidad no nos ponga nerviosos", remarcó.
De la Fuente también habló del proceso que construyó junto a gran parte de este plantel. Muchos de los actuales futbolistas fueron dirigidos por él en las distintas categorías juveniles de la selección española, por lo que considera que este Mundial representa la posibilidad de cerrar un ciclo inolvidable.
"Siempre hablábamos de cerrar el círculo. Sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?", expresó, dejando al descubierto la ilusión que existe puertas adentro del grupo.
En una conferencia que tuvo espacio para el humor, el entrenador confesó que es "muy romántico" y reconoció su admiración por Julio Iglesias.
Pero el momento más conmovedor llegó sobre el final. Al ser consultado por su familia, el entrenador no pudo ocultar la emoción al recordar a sus padres y a su hermano Óscar, fallecido hace tres años.
"Me acuerdo mucho de ellos. De mi familia. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo, como disfrutaron antes", dijo con la voz quebrada.
Con un mensaje que mezcló historia, liderazgo, emoción y esperanza, Luis de la Fuente dejó claro que España afrontará la semifinal frente a Francia convencida de que el sufrimiento también puede ser parte del camino hacia la gloria mundialista.